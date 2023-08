Los superalimentos, muy presentes en la dieta mediterránea española, sobresalen debido a su contenido nutricional rico en nutrientes, vitaminas y minerales. Además, ofrecen diversos beneficios para la salud, incluida la pérdida de peso y la reducción de niveles de azúcar, así como la eliminación de toxinas. Uno de estos superalimentos, altamente recomendado por expertos para su inclusión en la alimentación diaria, es especialmente útil para las mujeres en términos de salud.

Este destacado alimento, que puede añadirse a una variedad de recetas deliciosas para realzar el sabor de los platos, también es ideal para evitar el consumo entre comidas, lo que a menudo puede interferir en los esfuerzos de pérdida de peso. Si aún no conoces de qué superalimento se trata, sigue leyendo para descubrirlo.

Cómo los superalimentos pueden contribuir a la salud

Los superalimentos son alimentos considerados ricos en nutrientes y beneficiosos para la salud. Estos alimentos, altamente nutritivos, aportan una amplia gama de beneficios para la salud. Algunos aspectos notables incluyen:

Contenido nutricional elevado: Suelen ser una fuente rica de vitaminas, minerales, antioxidantes y otros nutrientes esenciales que respaldan el funcionamiento corporal.

Fortalecimiento del sistema inmunológico: Muchos superalimentos contienen antioxidantes y compuestos que pueden reforzar el sistema inmunológico, protegiendo contra enfermedades e infecciones.

Promoción de la salud cardiovascular: Algunos superalimentos como bayas, frutos secos y pescado graso están vinculados a la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas.

Aumento de energía y vitalidad: Estos alimentos ofrecen una fuente natural de energía debido a su contenido de nutrientes y carbohidratos saludables, manteniendo la energía a lo largo del día.

Beneficios para la salud cerebral: Algunos superalimentos como pescado graso, nueces y semillas contienen ácidos grasos omega-3, asociados con la salud cerebral y cognitiva.

Apoyo a la digestión saludable: Varios superalimentos favorecen la salud digestiva y mantienen un equilibrio bacteriano en el intestino, promoviendo la función intestinal.

Contribución a la pérdida de peso: Algunos superalimentos, como el que exploraremos a continuación, son bajos en calorías pero ricos en nutrientes, ayudando a controlar el apetito y fomentando una pérdida de peso saludable. Además, aumentan la sensación de saciedad, disminuyendo el exceso de comida.

El superalimento para la pérdida de peso diaria

En esta ocasión, el superalimento del que hablaremos no es el jengibre ni las espinacas, tampoco se trata de probióticos esenciales en la dieta. En cambio, se trata de un alimento común en España que no solo es una delicia gastronómica, sino que también puede contribuir a la pérdida de peso y al control del apetito. Si aún no has adivinado, estamos hablando de los frutos secos.

Un puñado de cualquier tipo de fruto seco puede ayudar a mantener a raya el exceso de peso, según una investigación reciente de la Universidad del Sur de Australia, publicada en la revista científica "European Journal of Nutrition".

Este estudio reveló que consumir un puñado de almendras puede influir en el apetito (aproximadamente 30-50 gramos). Las personas que optaron por este fruto seco en lugar de un refrigerio con carbohidratos de igual valor energético redujeron su ingesta de calorías en 300 kilojulios (principalmente de comida no saludable) en la siguiente comida.

Además, los frutos secos en general pueden favorecer la pérdida de peso debido a su contenido de fibra, proteínas y grasas saludables. Estos componentes no solo fomentan la saciedad y el control del apetito, sino que también ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, reduciendo los antojos y el consumo excesivo de alimentos.

No obstante, es importante consumir los frutos secos con moderación debido a su densidad calórica. Deben formar parte de una dieta equilibrada para aprovechar sus beneficios sin exceder la ingesta calórica total. A continuación, se presentan algunos frutos secos beneficiosos junto con su aproximado contenido calórico diario (alrededor de 28 gramos).

Almendras: 160 calorías.

Nueces: 190-200 calorías.

Anacardos: 155 calorías.

Pistachos: 160 calorías.

Avellanas: 175 calorías.

Beneficios específicos de los frutos secos

Además de sus beneficios generales, los frutos secos son especialmente beneficiosos para la salud de las mujeres. Esto, siempre y cuando se integren en una dieta equilibrada y se combinen con actividad física regular.

Salud cardiovascular: Los frutos secos son ricos en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que pueden reducir el colesterol LDL ("malo") y mejorar la salud cardíaca. Consumirlos de manera habitual puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Fortaleza ósea: Algunos frutos secos, como las almendras, aportan calcio y magnesio, minerales cruciales para la salud ósea. Su inclusión en una dieta equilibrada puede contribuir a la fortaleza ósea y prevenir la osteoporosis en la menopausia.

Mejora cognitiva: Los frutos secos contienen ácidos grasos omega-3 y antioxidantes, que son benéficos para la función cerebral y cognitiva. Estos nutrientes pueden mejorar la memoria y la concentración.

Salud hormonal: Algunos frutos secos, como las nueces, son ricos en ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de ácido graso omega-3 con efectos positivos en la regulación hormonal y la salud reproductiva de las mujeres.

Piel saludable: Los antioxidantes presentes en los frutos secos, como la vitamina E, mantienen la salud de la piel al contrarrestar el daño de los radicales libres.

Gestión de la diabetes: Los frutos secos tienen un índice glucémico bajo, lo que ayuda a controlar los niveles de azúcar, algo beneficioso para mujeres con diabetes o riesgo de desarrollarla.

Las mejores formas de incorporar los frutos secos en la dieta diaria

A continuación, te proporcionamos algunas ideas de recetas saludables y deliciosas que incluyen tu porción diaria de frutos secos, facilitando la pérdida de peso. ¡Toma nota!

Alternativas de alta proteína para acelerar tu metabolismo

Ensalada de espinacas con nueces y aderezo de limón (aproximadamente 361 calorías)

Ingredientes:

2 tazas de espinacas frescas

1/2 taza de quinoa cocida

1/4 taza de nueces picadas

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Instrucciones:

Lava y escurre las espinacas frescas. Cocina la quinoa según las instrucciones del paquete. En un tazón, mezcla las espinacas y la quinoa cocida. Agrega las nueces picadas. Prepara el aderezo mezclando el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Rocía el aderezo sobre la ensalada y revuelve suavemente.

Yogur griego con bayas y almendras (aproximadamente 241 calorías)

Ingredientes:

1 taza de yogur griego bajo en grasa

1/2 taza de bayas mixtas

1 cucharada de almendras picadas

1 cucharada de miel

Instrucciones:

En un tazón, coloca el yogur griego bajo en grasa. Agrega las bayas mixtas sobre el yogur. Espolvorea las almendras picadas. Si lo deseas, agrega una pequeña cantidad de miel. Mezcla suavemente y disfruta como desayuno o merienda saludable.

Batido de plátano y espinacas con cacahuetes (aproximadamente 236 calorías)

Ingredientes:

1 plátano maduro

1 taza de espinacas frescas

1 puñado de cacahuetes

1 taza de leche de almendras sin azúcar

Hielo al gusto

Instrucciones:

En una licuadora, coloca un plátano maduro pelado, espinacas frescas lavadas, el puñado de cacahuetes y leche de almendras sin azúcar. Agrega hielo al gusto. Licua hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Vierte en un vaso y sirve para disfrutar de un batido refrescante y nutritivo.