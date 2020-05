Una pescadora canaria denuncia la aparición de mascarillas en el mar

Carmen Soto Barrera, una pesquera canaria y patrona de un barco en La Gomera, insta a la población, en un vídeo de la importancia de deshacerse de los materiales sanitarios acumulados de la pandemia del coronavirus Covid-19 de manera que no contamine las aguas canarias.

"Aunque lo tires en tierra y no lo observes bien, puede llegar al mar y es lo que está ocurriendo", afirma Carmen. Las autoridades han afirmado que las mascarillas se pueden acumular en casa los de varias semanas en un lugar donde no haya peligro de contagio, o incluso desinfectarlos con algún producto. "Cuando se haya acumulado suficientes, es cuando se meten en una doble bolsa si no se han desinfectado y se depositan en la basura convencional de la vivienda", aseguran. En caso de haberlo hecho se puede tirar directamente y de paso, se evita gastar más plástico.

"Desde Sanidad te enseñan la correcta colocación de guantes, mascarillas y demás medidas higiénicas. Yo, como pescadora profesional y junto a muchos otros compañeros, les pedimos que, por favor, esos desechos, derivados de esta pandemia, se coloquen en los contenedores de orgánicos y se gestionen de manera responsable y sostenible para que el mar se mantenga limpio y puro", finaliza.