Pacientes con patologías distintas a la Covid-19 han decidido no acudir a sus consultas de seguimiento por temor al contagio. Así los avalan diferentes estudios y los datos de la red de hospitales Vithas, que precisan que la atención a aquellas personas con angioplastias en caso de infarto agudo ha disminuido un 40%, porcentaje que se reduce hasta el 30% en aquellos que han parecido ictus.

La decisión de demorar la visita al médico cuando se advierten síntomas puede llegar a incrementar la mortalidad, a pesar de que se evite la consulta argumentando las medidas de confinamiento como justificación, así como el miedo a una infección en centros sanitarios.

El director corporativo asistencial y de investigación de Vithas, el doctor David Baulenas, advierte de que "estamos atendiendo estas patologías más tarde de lo que lo hacemos habitualmente porque el paciente espera en casa hasta que no puede más. Sin embargo, existen toda una serie de motivos de consulta en urgencias que no deberíamos demorar por su potencial riesgo. El confinamiento, los mensajes de no salir de casa y el miedo a acudir a los hospitales nos puede pasar factura si no alertamos de esta situación".

Retrasar la consulta con el especialista o la visita a Urgencias puede suponer un empeoramiento de la salud de los pacientes, sea cual sea su afección, ya que impide un diagnóstico y tratamiento apropiado. Así lo acredita la opinión del doctor Baulenas, que incide en que "demorar estas consultas empeora su evolución y pronóstico. Los pacientes pueden acudir con seguridad a nuestros hospitales, porque contamos con las mayores garantías de calidad y seguridad, con circuitos diferenciados para pacientes con covid-19 en beneficio de la seguridad de todos".

Acudir al médico con los primeros síntomas disminuye tanto la mortalidad y las complicaciones asociadas cuando se presentan patologías cardiovasculares -ya sea anginas de pecho, infartos, accidentes isquémicos transitorios e ictus-. Los infartos agudos de miocardio, por ejemplo, son una de las principales causas de muerte en países desarrollados. Sin embargo, en plena pandemia por covid-19, hay un 40% menos de angioplastias en casos de infarto agudo. El doctor David Baulenas reconoce que "es muy preocupante que las personas aguanten en su casa si sufren esta patología. En algunos casos el dolor cede, pero deja en el corazón unas heridas que veremos más tarde, incluso en revisiones rutinarias, en forma de insuficiencia cardiaca u otras secuelas post-infarto".

En el caso de los ictus ocurre algo similar, y el descenso del número de casos detectado en los hospitales Vithas coincide con los datos que ha arrojado la Sociedad Española de Neurología. "En nuestros hospitales hemos visto un 30% menos de pacientes que acuden por esta patología. Los pacientes están pasando en casa los ictus leves o los accidentes isquémicos transitorios a pesar del riesgo que eso supone para su salud", afirma el doctor Baulenas. Las consecuencias de no acudir al especialista en estos casos pueden empeorar las secuelas como la inestabilidad, pérdida de fuerza, alteraciones del habla, incontinencia urinaria u otras.

Otra de las patologías que mayor repercusión están teniendo en pacientes de debut es la diabetes porque, ante síntomas inespecíficos y desconocidos, deciden esperar en casa a pesar de poder padecer cifras extremas de glucemia sin saberlo. "Para estos pacientes que desconocen la enfermedad y las nefastas consecuencias de no seguir un tratamiento adecuado, la demora diagnóstica puede tener consecuencias muy graves", apunta el director corporativo asistencial y de investigación de los hospitales Vithas.

La complicación aguda más temida de la diabetes es la hipoglucemia que puede tener su origen en un exceso de ejercicio, dosis excesivas de insulina o a un aporte insuficiente de hidratos de carbono. En el polo opuesto, la hiperglucemia severa, que supone una elevación de la glucosa en sangre y que puede traducir un debut diabético. De ahí la importancia de acudir a tiempo al especialista para las personas que padecen este tipo de patologías crónicas a fin de evitar algunas de estas consecuencias de no recibir una atención temprana.

Otras dolencias

La aparición de dolores abdominales, que podrían estar provocadas por apendicitis, colecistitis, pancreatitis o las uropatías obstructivas, pueden tener desenlaces fatales de no ser atendidas precozmente. "En todos estos casos, acudir a urgencias o al especialista es fundamental para evitar complicaciones mayores", reitera el doctor David Baulenas.

La apendicitis aguda es la patología quirúrgica abdominal más frecuente y que según los estudios el 7% de la población sufrirá en algún momento. "Sabemos que entre un 16 y un 40 por ciento de los casos se perforan, y en tiempos de covid-19 esta cifra casi se ha multiplicado por dos en los pacientes que finalmente acuden a los hospitales", explica el doctor Baulenas.

La visión es otro de los aspectos que también ha visto disminuida la atención en urgencias. Una atención temprana puede evitar complicaciones que en el peor de los casos puede suponer la pérdida de la visión. Estas alteraciones agudas de la visión se presentan en forma de manchas o "moscas volantes" o destellos, que podría indicar desprendimientos de retina o vítreo. Otra sintomatología de alarma es el dolor, vinculado por el glaucoma agudo de ángulo estrecho. En el caso de ojo rojo doloroso, la úlceras corneales bacterianas, uveítis, queratitis€ son otras de las dolencias que precisan de una atención inmediata para evitar males mayores que podrían llegar a ser irreversibles.

Mención especial precisa la atención oncológica. La revista científica The Lancet incluyó en su edición del 30 de abril un estudio realizado en Holanda en el que se observó un descenso del diagnóstico de cáncer no piel del 60% y del cáncer de piel del 25%. "Ante esta situación nos parece especialmente relevante la necesidad de ofrecer la máxima seguridad para persuadir a nuestros pacientes de que no demoren sus consultas en caso de necesidad", advierte el doctor Baulenas.

Adaptados a la época pos-covid-19

Los hospitales Vithas son espacios seguros que cumplen con las condiciones establecidas por el Ministerio de Sanidad a las Comunidades Autónomas para la desescalada paulatina y la adaptación a la 'nueva normalidad', como queda de manifiesto en la reorganización de las áreas de urgencias, consultas externas, quirófanos, hospitalización, salas de espera y admisiones, a la vez que establece estrictos protocolos que garantizan la seguridad tanto de pacientes como de profesionales.

De hecho, el Grupo ha realizado test masivos de detección del virus en todo el personal que está equipado por todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo, se suministran mascarillas y gel hidroalcohólico a cuantas personas acuden al hospital por cualquier motivo.

Junto al refuerzo general de la limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección personal, los protocolos específicos son una realidad en Vithas para garantizar la seguridad del personal y los pacientes.

En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con infección respiratoria (ante la eventualidad de que pueda ser covid-19) y otro para las personas con otro tipo de síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de covid-19, evitando así el riesgo de contagio.

Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales y materiales para pacientes covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.

En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de covid-19, se espaciará el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos; se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia de seguridad en las filas.

