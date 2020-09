Gran Canaria reduce la incidencia de los contagios en un 30% en siete días

En este sentido, y teniendo en cuenta las cifras disgregadas por Islas, Lanzarote ha dejado de contar con 250 cuadros clínicos activos por cada 100.000 personas, y ya reúne 101 sobre el mismo cómputo poblacional; en Tenerife, la tasa ha variado de 69 a 37; en La Palma, de 37 a 12; en El Hierro, de 63 a nueve; y en La Gomera, de 23 a nueve. En el conjunto de la comunidad autónoma, la incidencia ha dejado de estar cifrada en 166, y ya conseguido situarse en 72 en el mismo espacio temporal, lo que significa una reducción del 23%.

"La incidencia no se sitúa todavía por debajo de 50 en Canarias, pero observamos que la disminución de la tendencia es notable y eso es una excelente señal", manifestó Luis Serra Majem, portavoz del Comité Científico que asesora al Gobierno de Canarias en el manejo de esta crisis sanitaria. Asimismo, en base a las palabras del catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estos cómputos podrían estar "ligeramente alterados" debido a los retrasos que se pueden producir a la hora de registrar las altas .

Con todo esto, Gran Canaria ya concentra 4.615 casos activos del virus, lo que representa el 70,7% de todos los contagios que cursan en la región -6.528-. La mayoría de ellos se concentra en Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con 3.830 cuadros activos. Lo cierto es que la cifra de detecciones diarias en las Islas, en general, y en Las Palmas de Gran Canaria, en particular, ha experimentado una reducción significativa. Hay que recordar que la capital llegó a sumar por primera vez más de 200 contagios en el transcurso de 24 horas el pasado 26 de agosto, cuando se detectaron 220 casos. Posteriormente, el 3 de septiembre quedaron constatados 219. Solo un día después se alcanzó un récord de 224 nuevos diagnósticos, en una jornada en la que Canarias sumó 382 nuevos casos.

"No me atrevo a decir que la pandemia esté controlada, pero es evidente que ya no estamos en la fase expansiva que vivíamos hace tan solo dos semanas", valoró el experto. "Se ha moderado la tendencia", prosiguió, "pero tampoco podemos decir que estamos satisfechos con la situación que estamos viviendo".

Cabe resaltar que el incremento de pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa -PCR- ha constituido una acción muy importante para lograr controlar el avance del patógeno. Sobre este aspecto, el portavoz recordó que, en los últimos días, se han realizado entre 4.000 y 6.000 pruebas PCR que han anotado un bajo número de pacientes positivos en la afección. "Hasta hace diez días, el 13% de los pacientes que se sometía a esta prueba tenía un resultado positivo. Ahora mismo, nos encontramos por debajo de un 5%", comentó el catedrático.

En base al criterio del experto, si se conserva esta tendencia al descenso no será necesario decretar medidas más estrictas en la comunidad autónoma. "Si no volvemos a vivir otra fase expansiva, las medidas que se encuentran vigentes ahora son suficientes para controlar la situación. Nuestra libertad de movimiento está condicionada al cumplimiento de estas indicaciones, pues ahora mismo son las únicas armas que tenemos para luchar contra esta enfermedad", sentenció Serra Majem.