El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y la Institución Ferial de Canarias (INFECAR) colaboran una vez más para facilitar la donación de sangre a la población de la capital grancanaria durante las fiestas navideñas.

Así, desde hoy y hasta el próximo 11 de enero un equipo del ICHH estará operativo en el Hall Roque Nublo de INFECAR, en la avenida La Feria, número 1, de Las Palmas de Gran Canaria. Todas las personas interesadas en donar sangre en este punto podrán hacerlo, previa solicitud de cita, de lunes a viernes de 9:45 a 14:00 y de 16:45 a 21:00 horas, excepto los días 31 de diciembre y 1 y 6 de enero que la sala estará cerrada.

El ICHH recuerda a la ciudadanía que para donar sangre hay que pedir cita previa llamando al 012 o al 928 301 012 (opción 8) de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o cumplimentando el formulario de cita previa publicado en la web efectodonacion.com. Antes de ir a donar es recomendable revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

Requisitos para la donación

Los requisitos básicos para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos adicionales como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Puntos fijos en Gran Canaria

El punto fijo del Banco Provincial de Las Palmas situado en la calle Alfonso XIII, número 4, de la capital grancanaria atenderá a donantes los días laborables de 9:15 a 14:45 y de 15:15 a 20:45 horas y permanecerá cerrado los días 1 y 6 de enero. Este punto fijo dispone de vado de aparcamiento para donantes.

Para donar sangre en el punto fijo también es preciso solicitar cita previa, llamando al 012 o al 928 301 012 (opción 8) de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o rellenando el formulario de cita previa publicado en la portada del sitio web efectodonacion.com.

También se puede donar en las salas de extracción de la Red Transfusional Canaria en los hospitales de la Isla, sin necesidad de cita previa, dentro de los horarios previstos en cada uno de ellos, únicamente los días laborables. En el caso del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín se atiende a donantes de 8:00 a 13:30 y de 14:00 a 19:30; en el Hospital Universitario Materno-Infantil de 10:00 a 13:30 y en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, de 10:00 a 14:00 horas. Todos estos puntos disponen de plazas de aparcamiento reservadas para donantes y permanecerán cerrados los días 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero.