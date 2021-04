El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha emitido un comunicado en el que se pide el cese de comercialización y utilización de las mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno fabricadas por Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, China. Toman esta medida en base a la recomendación enviada ayer por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, sobre el cese de comercialización y utilización de las mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno fabricadas por Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, China, como medida preventiva ante el riesgo de que puedan dañar la salud.

Dicha nota señala que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), a raíz de la reciente publicación de las autoridades sanitarias de Canadá, en la que se informa sobre los posibles riesgos por la presencia de grafeno o biomasa de grafeno en mascarillas, ha iniciado una investigación al respecto.

“Actualmente se ha identificado que en España se están comercializando mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno de biomasa del fabricante Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, China. La AEMPS, como medida de precaución, ha solicitado el cese voluntario de la comercialización a la empresa importadora y distribuidora de estas mascarillas quirúrgicas con biomasa de grafeno del fabricante Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, China”, recoge dicho comunicado.

La Agencia anuncia asimismo que continúa con la investigación del riesgo potencial de inhalación de partículas de grafeno por la utilización de estas mascarillas quirúrgicas y el riesgo que, en ese caso, puede suponer. Y como medida de precaución recomienda la no utilización de mascarillas quirúrgicas que contengan grafeno.

A lo profesionales sanitarios y usarios la AEMPS recomienda “la no utilización de mascarillas quirúrgicas que contengan grafeno y, en el caso de que tengan conocimiento de un incidente relacionado con el uso de este producto notifíquelo a través del portal de notificación NotificaPS.

Y respecto a distribuidores y establecimientos de venta, la AEMPS recomienda la no utilización de mascarillas quirúrgicas que contengan grafeno. “Si tiene conocimiento de un incidente relacionado con el uso de este producto notifíquelo a través del portal de notificación NotificaPS; o en el caso de disponer de mascarillas quirúrgicas que contengan grafeno no las distribuya y retírelas de la venta”.

En el caso de disponer de mascarillas quirúrgicas que contengan grafeno de un fabricante distinto de Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, China, les instan a informar a la AEMPS por correo electrónico incluyendo la información del fabricante y de la empresa que les ha suministrado el producto o si tiene conocimiento de un incidente relacionado con el uso de este producto notificarlo a través del portal de notificación.

En comunidades como País Vasco, Castilla y león, Madrid y Andalucía han ordenado la retirada de todas las mascarillas de grafeno de la marca Shengquan, no sólo las quirúrgicas IIR, desechables de grafeno y biomasa, del fabricante Shandong Shengquan, distribuida por Amevisa S.A.U., y la FFP2 Healfiber, del mismo fabricante, que provee a la distribuidora vasca Iturri S.A.