Desnormalizar la violencia del día a día de cualquier entorno. Es el objetivo de la asociación violencia cero, cuyo proyecto Me cuido, te cuido, cuidamos ha sido seleccionado como una de las veinte propuestas finalistas para optar al Premio Copa España-Creativa 2020, que recompensa la idea más creativa e innovadora que se lleva a cabo en municipios urbanos y rurales. La iniciativa, en la que se ha implicado el Ayuntamiento de Telde, es la única seleccionada de Canarias y puede ser votada por el público, en general, en violenciacero.org/votar. El municipio ganador organizará el evento en 2022.

“Si la crispación política que hay actualmente en el Congreso de los Diputados la trasladásemos a una clase de escolares, ya habríamos puesto en marcha el protocolo antibulling”. Arturo Boyra, secretario de la asociación violenciacero, muestra con este ejemplo hasta que punto las ofensas y agravios que se lanzan nuestros máximos representantes se han convertido en algo tan cotidiano que acapara las portadas de los medios de comunicación y pasa socialmente desapercibido cuando se trata de una “lucha de poder en el que se utiliza la violencia psicológica”, una forma sutil de desmoronar al otro que, de darse en otros ámbitos en los que ya hemos asumido que no puede existir este tipo de abuso como es el caso del maltrato machista o el acoso escolar, sería denunciable y punible.

La asociación, en colaboración con el ayuntamiento de Telde, ha puesto en marcha el proyecto Me cuido, te cuido, cuidamos, que trata de desnormalizar esa violencia del día a día y de cualquier entorno. La iniciativa ha sido una de las 20 finalistas de la Copa España-Creativa 2020, que premia las ideas más innovadoras que se llevan a cabo en los municipios. “Ha sido una sorpresa estar entre los finalistas cuando el proyecto apenas había arrancado con el confinamiento”, dice el divulgador científico que junto a una decena de profesionales de otras áreas han diseñado unos talleres para trabajar la amabilidad y la paz.

La propuesta de Me cuido, te cuido, cuidamos, a la que se pueden sumar personas, entidades, colectivos, asociaciones, empresas y otros municipios, busca eliminar el abuso y la rudeza en las relaciones personales, pero también en las estructuras laborales, administrativas y sociales. Y es que la violencia y la injusticia se manifiesta, según violenciacero, de muy diversas maneras porque es la fórmula que como sociedad y cultura hemos aprendido.

“La agresión nunca está justificada, el conocimiento científico nos dice que podemos aprender a ser menos violentos pero no lo ponemos en práctica porque no tenemos cultura de ello”, puntualiza.

“Desnormalizar la violencia es analizar en el día a día que comportamientos y acciones tenemos; y que son mochilas que llevamos por la propia educación recibida. Lo que buscamos en los talleres es que la gente reflexione sobre la violencia en sus relaciones personales, su entorno de trabajo, su comunidad. Se trata de sacar afuera esos actitudes, modos, que tomamos como normales pero que no son nada más que agresiones incluso la de la contaminación, el consumo de plásticos; que es una violencia contra el planeta; o el que haya listas de espera; que es una forma de violencia estructural. Todo eso se puede trabajar y mejorar”, dice el divulgador, que afirma que no es un proyecto a corto plazo sino a largo porque se trata de transformar en sí la sociedad. Y para ello, propone, por comenzar por uno mismo. De ahí lo de me cuido para poder cuidar a los demás.

De momento, ya han repartido por Telde unos 250 carteles para que los ciudadanos entiendan que nuestros malos modos con los demás son, en ocasiones, la punta de un iceberg en el que subyacen actitudes violentas que podemos erradicar para contribuir a un mundo mejor entre todos.

El voto popular suma puntos

La Copa España-Creativa busca impulsar la creatividad de los municipios a través de proyectos que reactiven la economía, la cultura y la vida social. El premio forma parte de las actividades de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España, creada en 2016. La ciudad alicantina de Orihuela será la encargada de organizar el evento en mayo después de que en 2019 se alzó con el primer premio entre 700 iniciativas culturales a concurso por un proyecto relacionado con la literatura aprovechando que es la cuna del poeta Miguel Hernández. La aparición del coronavirus obligó a suspender actos programados para este 2020 en el municipio, aunque se mantuvo la convocatoria del premio. El municipio ganador será seleccionado en mayo entre un jurado compuesto por diversas personalidades y el voto popular, que supone el 44%. Telde luchará contra Oviedo, Chiclana (Cádiz), Vélez (Málaga), Albacete y Cornellá de Llobregat (Barcelona). | L. S. V.