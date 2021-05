La satisfacción de los clientes queda avalada por su fidelidad en el tiempo y los comentarios y calificaciones recibidos en Internet

Reconocimientos Médicos Escaleritas es un centro referente en su sector por su trayectoria de más de 20 años, primero con el centro de Altavista inaugurado en el año 2000 y posteriormente con el de Escaleritas desde 2008 hasta la actualidad.

Hay que destacar la profesionalidad del equipo así como su trato cálido y cercano con el cliente, ofreciendo siempre un servicio de calidad donde el visitante se siente cómodo y obtiene su certificado médico de forma ágil y eficiente. Prueba de ello son las calificaciones y comentarios que manifiestan los usuarios en Internet, así como la fidelidad de sus clientes pese a que en muchas ocasiones transcurren muchos años entre una visita y otra.

Lo que más demanda el público es la obtención y renovación del carnet de conducir, no obstante también ofrecen otros reconocimientos médicos tales como: Obtención y renovación del permiso de armas y caza, obtención y renovación del certificado para la tenencia de animales potencialmente peligrosos; certificados médicos deportivos, para trabajo, oposiciones (bombero, Policía Nacional, Policía Local, etc.), vigilantes de seguridad privada, opera-dores de grúa, guardias jurado, aviación (tripulantes de cabina de pasajeros, controladores aéreos, pilotos, etc.), marina (patrón o capitán de yate), buceo y pesca submarina, entre otros. Además, ofrecen otros menos habituales como los reconocimientos médicos necesarios para el sector aeronáutico (parapentes, globos, etc.), para boxear tanto en nivel amateur como profesional y certificados médicos para automovilismo.

Para acudir al centro solo es necesario llevar el DNI, ya que las fotografías las sacan directamente allí. Para el caso de la obtención o renovación del permiso de conducir, ellos realizan todo el trámite con la Dirección General de Tráfico facilitando al cliente una autorización temporal para circular hasta que se recibe en el domicilio por correo el carnet de conducir.

Ofrecen consultas de medicina general, certificados médicos de aviación y otros

Ponen a disposición de sus clientes un servicio de parking gratuito, lo cual supone una comodidad extra al no perder tiempo buscando aparcamiento por la zona. Además, el estar ubicados en la Avenida Escaleritas 54 supone una buena accesibilidad mediante transporte público, ya que tiene numerosas paradas de guaguas alrededor, o acudiendo en bicicleta o patineta.

En aras de ofrecer un mejor servicio a los clientes, desde hace meses atienden consultas de medicina general y enfermería de forma gratuita para todos los asegurados de Sanitas, tanto de forma presencial como mediante citas online, algo que cada vez demandan más pacientes. Las personas interesa-das que no estén aseguradas con Sanitas también pueden acceder a este servicio abonando posteriormente el importe de la cita. En ambos casos solo es necesario solicitar cita previa en la web o por teléfono.

En Reconocimientos Médicos Escaleritas trabaja un gran equipo de colegiados con una dilatada experiencia; Fernando Quevedo, Jorge Medina, Amalia Marirrodriga y Verónica Cabrera que es también, directora del centro desde que Santiago Yánez le diese el relevo tras años al frente del Centro de Reconocimientos Médicos López Socas. Es importante ponerse en manos de buenos profesionales médicos, ya que algunas empresas ofrecen servicios muy económicos restando calidad a sus servicios, algo que luego repercute en el cliente. Es vital que se preserve su salud y la seguridad de todos.

Durante todo el año según el tipo de certificado médico que se solicite se puede beneficiar de un descuento solicitando cita previa en la web del centro https://reconocimientosmedicosescaleritas.com. Además, habitualmente lanzan promociones beneficiosas dirigidas a diferentes colectivos (estudiantes, desempleados, jubilados, etc.), para estar al tanto de todas las novedades basta con seguirles en sus redes sociales; Reconocimientos Médicos Escaleritas en Facebook y @reconocimientosescaleritas en Instagram.

El centro está situado en la Avenida Escaleritas 54 (frente a Cáritas) y abren sus puertas de lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.30. Se puede solicitar cita previa o realizar cualquier consulta en su teléfono 928 280 338 o en la web.