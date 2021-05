El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, mantendrá operativa una semana más la sala de extracción temporal que tiene habilitada en un local del Centro Comercial Alcampo de Telde, junto a la administración de loterías. El horario de atención al público la próxima semana será de lunes a jueves de 9.00 a 13.45 horas, y el viernes 21 de 9.00 a 13.45 y de 16.00 a 20.45 horas. La siguiente semana el equipo atenderá a donantes el lunes 24 de 16.00 a 20.45 horas y el viernes 28 de mayo de 9.00 a 13.45 y de 16.00 a 20.45 horas.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos básicos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, tener un buen estado de salud y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Además, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos adicionales como el hecho de no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por el Covid-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días. Las personas interesadas en donar sangre pueden contestar este cuestionario de autoevaluación para comprobar si pueden hacerlo: https://efectodonacion.com/test-para-averiguar-si-puedes-donar-sangre/

Protocolo de cita previa

Para poder donar sangre es preciso solicitar cita previa llamando al 012, o bien, al 928 301 012 (opción 8), de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas o cumplimentando el formulario publicado en la portada de la web efectodonacion.com. Antes de ir a donar es recomendable revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

Puntos fijos de donación en Gran Canaria

En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, el ICHH pone a disposición de la población su sede en la calle en Alfonso XIII, número 4, en la capital grancanaria, de lunes a viernes de 8.15 a 14.45 y de 15:15 a 21:30 horas. También se puede acudir sin cita previa a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria como el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias de lunes a viernes de 10.00 a 13.30; el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 y de 14.00 a 19.30 y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde se puede donar de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas.