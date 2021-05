La pandemia instaura en la ULPGC la lectura ‘online’ de las tesis doctorales

La pandemia por el coronavirus ha contribuido a implantar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la lectura online de las tesis doctorales. Las dificultades de movilidad y los requisitos de distancia social derivadas de la crisis sanitaria por la Covid-19, no sólo no han mermado el número de nuevos doctores sino que han impulsado este modelo. En lo que va de año ya se han defendido 30 tesis de las que el 84% ha sido por videoconferencia, según informó la directora de la Escuela de Doctorado de la ULPGC, May Gómez.