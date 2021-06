Consciente de que va a sufrir "cambios drásticos" en la nueva etapa del tratamiento contra el cáncer que padece, pero al mismo tiempo "muy contenta" por el trato que recibe en el hospital y los ánimos que le envían sus familiares, amigos y seguidores, la actriz grancanaria Isabel Torres ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se muestra que no ha perdido el sentido del humor ni la entereza. "Me voy a quedar calva", dijo Torres, "estoy asimilándolo". "Hemos luchado durante un año y pico para que no suceda esto", explicó, pero finalmente tendrá que someterse a una segunda quimioterapia, lo que asume como "otra etapa más que tengo que aceptar como viene".

Torres, famosa por su interpretación como La Veneno en la serie de Los Javis que le valió ganar un premio Ondas, recibirá la semana que viene el título de Hija Predilecta de Las Palmas de Gran Canaria en un acto al que espera acudir "con algo de pelito". "Si voy rapada, voy rapada", aclaró con humor.

La actriz tiene la esperanza puesta en una nueva medicación, "esa pastilla milagrosa que por fin cure mi cáncer", que según dijo tardará unos meses en salir al mercado y cuando esté disponible le permitirá superar la enfermedad.