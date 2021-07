Cuatro de cada diez contagios en Gran Canaria son de la variante Delta

Aumenta la presencia de la variante Delta del SARS-CoV-2 en Canarias. En la última semana, los contagios ocasionados por esta cepa en las islas capitalinas se ha incrementado sensiblemente. El 41% de los positivos diagnosticados en Gran Canaria corresponden a esta variante, mientras que la cifra en Tenerife es del 23,2%. Según detalla la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ya hay indicios de que esta variante es más contagiosa y que su infección puede ser ligeramente más grave, pero no está teniendo una evasión inmunitaria, es decir, que no hay reinfecciones y no afecta a los vacunados. Los síntomas que ocasiona esta mutación del virus presentan ciertas diferencias con respecto a la cepa original. La variante india genera más secreción nasal y mucosidad, así como dolor de garganta y de cabeza.