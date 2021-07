«La atención primaria es el eslabón débil de la sanidad de nuestro país»

Usted es responsable de investigación e innovación dentro de la SEMG. ¿Cómo están estos campos en la atención primaria?

La investigación y la innovación están mal en todo nuestro sistema sanitario y en la atención primaria, que en estos momentos está subsistiendo a esta avalancha, cada día, peor.

En una situación de subsistencia, ¿puede absorber estos nuevos pacientes del COVID persistente?

Estos pacientes ya están en el sistema, y están consultando y demandando atención y solución a sus problemas. Es un exceso de trabajo que ya tenemos en las consultas. Lo que tenemos que hacer es organizar cómo atenderlos lo mejor posible. La atención primaria es el eslabón débil del sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario ha dado una respuesta, creo, muy buena a esta situación de pandemia, pero ha demostrado también que necesita reformas y cambios, no solo en la atención primaria. Es necesario incrementar recursos humanos, especialmente, pero también materiales para que la atención primaria pueda ser lo resolutiva que necesita serlo en un sistema como el nuestro.

A pesar de que la delicada situación que atraviesa la atención primaria, en el MIR de este año, dos de cada diez plazas van a Medicina Familiar y Comunitaria.

La verdad es que sí, pero qué puedo decir yo. No hay especialidad mejor que la medicina de familia. Ser médico en sentido puro es ser médico de familia. El médico que idealmente pensamos de pequeños no es otro que el médico de familia. Creo que más allá de los números, de que se elija más o menos, lo importante es que mucha gente que la elige, lo hace con vocación y ahí están todos aquellos residentes que tienen un número que les permite elegir cualquier especialidad y se deciden por la medicina de familia. Yo, después de 32 años ejerciendo, me reafirmo. Otra cosa es que crea que la situación tiene que cambiar y que nuestro sistema sanitario debe reformarse lo suficiente como para centrarse en el paciente y no en los hospitales como está centrado. Creo que es necesaria una reforma del sistema sanitario que conlleva la reforma de la atención primaria y esto es un continuo porque si falla un eslabón falla toda la cadena. Todos queremos que el sistema funcione lo mejor posible y los profesionales están haciendo lo posible para que esto sea así.

Muchos pacientes critican que no se les atienda en consulta.

Tenemos que tener en cuenta que se trata de optimizar la consulta y de reducir los riesgos de los propios pacientes. Lo que tenemos que hacer es tener cabeza: solucionemos por vía telefónica, que además ahorra molestias al paciente, aquellas cosas que puedan ser solucionadas y el resto, por la vía presencial como siempre. La atención primaria no quiere que los centros estén cerrados, pero necesita recursos para poder afrontar la situación a la que está sometida.

¿Qué opina de la demanda de algunos sectores de la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias?

Creo que cuando se crea una especialidad hay que crearla con todo el conocimiento del por qué, para qué y qué cubriría. Me parece que hay distintos modelos de especialidad de urgencias y quizá no todo el mundo habla del mismo porque entiendo que una especialidad de urgencias debe cubrir no solo urgencias del hospital, sino también extrahospitalarias, emergencias por dispositivo como el 112 y todo lo que son las urgencias. Primero hay que definir esto. No creo, de todos modos, que la creación de una especialidad u otra tenga que ser destinada a resolver problemas asistenciales; creo que deber ir destinada a responder a problemas de formación.

Usted acaba de obtener el XXII Premio Nóvoa Santos que concede anualmente la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA), que, por primera vez este año, repartirá parte de su cuantía entre un proyecto de investigación y una iniciativa de humanización elegidos por el premiado. ¿Ya sabe a qué proyectos lo destinará?

En estos momentos todavía lo estoy pensando, pero lo que le puedo garantizar en este momento es que desde luego, voy a intentar que dé cobertura al mayor número de personas posibles y que contrubuya a mejorar nuestro sistema sanitario, la atención a nuestros pacientes y el trabajo diario que hacemos, con el foco puesto en la atención primaria, pero también en el modelo en general. Yo defiendo la medicina de familia y la atención primaria porque creo en esta especialidad y porque creo que es la mejor, pero creo que lo que todos defendemos es nuestro sistema sanitario, un sistema sanitario que queremos que sea el que mejor respuesta dé a nuestros pacientes.