El Cuponazo de la ONCE ha repartido en Arucas, 25.000 euros, el Super Once en San Bartolomé de Tirajana, 3.000 euros, ambos en los sorteos del 23 de julio y El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido 10 cupones 20.000 € c/u, 200.000 euros en los municipios de Telde y Valsequillo, en el sorteo del sábado 24 de julio. Además, se han repartido 25.000 euros en el municipio de Arucas, Gran Canaria, en un cupón de viernes, en el sorteo del 23 de julio.

Daniel Sarmiento Falcón, agente vendedor de la ONCE desde marzo de 2008, fue el responsable de repartir la suerte en sus puntos de venta en el casco urbano de Arucas.

Por su parte Sergio Almeida García, agente vendedor de la ONCE desde agosto de 2015, fue el responsable de repartir la suerte en sus puntos de venta de Playa del Inglés, Maspalomas y San Agustín.

Los permios en Telde y Valsequillo fueron despachados por Sergio Miguel Navarro Santana, agente vendedor de la ONCE desde noviembre de 2010, con 10 cupones de 20.000 € cada uno, en sus puestos de venta en el Centro Comercial Alcampo (Telde) y en Valsequillo.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 ó 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

El Super Once es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 80 disponibles en el bloque de apuestas. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 disponibles, y el premio de cada apuesta dependerá de la cantidad de números que hayas elegido, el importe en euros apostado y el número de aciertos obtenidos. El importe de la apuesta mínima es de 1 euro. El Super Once celebra sorteos todos los días de lunes a domingo, con tres sorteos cada día. El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas de la mañana; el Sorteo 2 tiene lugar a las 12:00 horas de la mañana; y el Sorteo 3, que se celebra a las 21:15 horas de la noche.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.