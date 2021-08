La variante Delta es la única que permite a los vacunados infectar

Según los últimos estudios publicados, la variante Delta es mil veces más infectiva que la cepa original que salió a finales del año 2020 de la ciudad china de Wuhan. Lo afirma un grupo de investigadores de los centros provinciales de Control y Prevención de Enfermedades de China y la Universidad de Oxford, quienes, estudiando la transmisión de la variante en un brote muy concreto del país asiático, hallaron cargas virales muchísimo más altas que las estudiadas hasta el momento, especialmente durante los primeros días tras la infección. «Esto pone de relieve que es muy probable que la variante Delta sea más infecciosa durante la etapa temprana del contagio», señalan los investigadores.

La carga viral, además, no distingue entre vacunados o no vacunados. Según los últimos datos, aún sin publicar, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la variante Delta no escapa a la inmunidad que confiere la vacuna pero tampoco reduce la transmisibilidad del virus como sí ocurre con otras versiones del SARS-CoV-2. Rochelle Walensky, directora del CDC, admitió en sus últimas declaraciones que hay datos que sugieren que las personas vacunadas pueden propagar la variante Delta con la misma facilidad que las personas no vacunadas.

Y todo tiene relación con ese ingente aumento de la carga viral asociada con la variante Delta, que parece hacer que las personas vacunadas puedan esparcir el virus igual que alguien que no ha recibido ni un pinchazo, lo que impide que se paren las cadenas de transmisión. En este sentido, Walensky afirmó que los datos son «lo suficientemente preocupantes como para sentir que tenemos que actuar». Como consecuencia de ambas características, los científicos insisten en que los gobiernos deben repensar las medidas activas para cortar la transmisión con el fin de que sean mucho más exhaustivas.

En este sentido, hacen hincapié en que se debe aumentar la frecuencia con la que se realizan cribados masivos de modo que se pueda actuar de manera preventiva e imponer la cuarentena oportuna antes incluso del inicio de síntomas o de la prueba diagnóstica, cuando se trata de contactos estrechos o infección sospechosa. «La mayor infecciosidad de las infecciones de la variante Delta en la fase presintomática resalta la necesidad de una cuarentena oportuna para los casos de infección sospechosa o contactos cercanos antes del inicio clínico o el cribado por PCR», señalan los investigadores. Un documento interno del CDC incluye una nota urgente en la que los investigadores urgen a reforzar el mensaje público de que empatizar con la vacunación es la mejor defensa ante una variante tan contagiosa «que actúa casi como un virus totalmente nuevo». Una variante que salta de una persona a otra más rápidamente que el Ébola.

A pesar de su infecciosidad, la variante Delta no logra debilitar las defensas que se generan a través de la vacunación. Las infecciones causadas por variante Delta siguen siendo mucho menos graves que las de personas no vacunadas, pero la cepa causa una cantidad abrumadora de hospitalizaciones y muertes. Canarias no está exento de sus consecuencias, pues esta quinta ola es la que ha acumulado una mayor presión asistencial que en toda la pandemia, pero la mayoría son personas no vacunadas. Por ejemplo, el Hospital de La Candelaria el 85% de las personas que se encuentran en UCI no han recibido ninguna dosis.

Respecto al resto de variantes, la Alfa o británica, que a finales de junio era la responsable de casi nueve de cada diez contagios en las Islas, ha pasado a ser del 5,8%. Este reemplazo es similar en toda España, a excepción de Extremadura y Melilla, donde sigue creciendo y en La Rioja, donde esta variante sigue siendo la predominante. Por otro lado, las variantes Beta y Gamma no han llegado nunca a expandirse demasiado por ninguna de las comunidades autónomas, y tampoco en Canarias. De hecho, en estos momentos, su distribución es residual. En las Islas solo el 0,6% de los casos constatados pertenecen a una de estas dos variantes, lo que supone una rebaja importante frente a la semana previa, en la que se sitúaba en 2,1%.