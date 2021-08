La mirada de Palomo toma Sioux City

Envuelto en el mayor de los secretismos, ayer noche se celebró el primer desfile en Gran Canaria del prestigioso diseñador Alejandro Gómez Palomo (Córdoba, 1992), responsable de la firma Palomo Spain. En el Sioux City y ante un reducido número de invitados, la marca mostró su nueva colección de gafas de sol y vista, realizada en colaboración con Multiópticas, además de una selección de los ya clásicos atuendos creados por el joven creador, prendas de impecable diseño y exquisita confección con las cuales ha enamorado a un amplio público dentro y fuera de España entre los que destacan Beyonce, Pedro Almodóvar, Miley Circus o Rossy de Palma, entre otros.

La excusa de reunir anoche en Gran Canaria a un grupo de invitados alrededor de Palomo fue la presentación de su nueva colección de gafas, inspiradas en el ambiente Summer of Love de su colección de ropa. Divertidas, vitales y sumamente elegantes, esta es la segunda colaboración del cordobés con Multiópticas.

Para esta nueva colección cápsula, Palomo ha apostado por monturas densas, realizadas con acetatos de diferentes espesores y llenas de colorido. Los treces modelos de la agencia MásQModaCanarias, vestidos también con prendas de Palomo Spain, lucieron estas nuevas piezas inspiradas cada una de ellas en la personalidad y el estilo de amigos y personas cercanas al diseñador (Irene, Curro, Petra, Manuela y Ana), muy conocido por los telespectadores gracias a su participación como jurado en el exitoso programa Maestros de la costura de La 1 de Televisión Española.

Entre los asistentes al acto, además de influencers y youtubers de las Islas, destacaban las y los diseñadores del programa Gran Canaria Moda Cálida Aurelia Gil, Carmen González, Nicole Mentado, José María Acosta y Arcadio Domínguez. Asimismo, Inmaculada Medina, concejal de Fomento, Servicios Públicos, Aguas, Limpieza y Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, disfrutó también de las propuestas del cordobés.

«Estoy muy contento con el resultado; ha sido muy divertido», reconocía al final del desfile Alejandro González Palomo, quien admitía por la mañana sentirse «siempre muy cómodo en la isla».

Además de la colección de lentes, las y los maniquís grancanarios lucieron prendas de la colección de verano de Palomo Spain, bañadores, bermudas, camisas, tops y amplios vestidos que fueron aplaudidos por el público al finalizar el espectáculo, un montaje donde jugó a favor el ambiente del lejano oeste que caracteriza el Sioux City.

Una decena de figurantes ataviados con ropa acorde al lugar, algunos montados a caballo, recibieron a los asistentes. Al concluir el espectáculo se agasajó a los invitados con un cóctel, siempre manteniendo las medidas de seguridad y prevención a las que obliga la normativa debido a la crisis sanitaria de la Covid - 19.

Aunque Palomo Spain se dedica al textil, ha afirmado que siempre ha sentido interés por el sector óptico. «Soy amante de las gafas de sol como accesorio. Las he coleccionado y me he fijado mucho en lo que pasaba en el mercado, así que tengo bastantes referencias», añade el cordobés, que ayer noche se prestó encantado a fotografiarse con todos los que le solicitaban posar junto a él.

A sus 29 años, en tan sólo cinco años Palomo se ha convertido en un referente mundial de la moda. De hecho, hace sólo unas semanas Vogue Internacional le incluía entre los diez diseñadores más prometedores a nivel mundial.

«Mi pasión por este mundo empezó muy joven. Yo tenía la colección de Barbies más importante de Posadas y copiaba para ellas diseños de los modistos que amaba. Al final, no solo vestía a mis muñecas de fantasía, sino a todo aquel que pasaba por casa. Por eso mis padres pensaron que tal vez podía llegar a ser un buen diseñador», ha dicho en varias ocasiones. Hoy vende en todo el mundo y sus desfiles son un acontecimiento dentro de la industria de la moda. Y anoche lo volvió a demostrar.