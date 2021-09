El innombrable que borró El Paraíso

¡Booooom! El volcán palmero no es tímido. Cada cierto lapso de horas decide emitir un rugido para transmitir a los cuatro vientos que él es el protagonista, a pesar de que todavía no haya sido bautizado. La estampa apocalíptica no cambia, la lava continúa su carrera hacia el océano, pero las ondas sonoras paralizan a todos los presentes. El paraíso, ya no es tal. Está arrasado por el malpaís que se va originando, sin que se pueda hacer nada. «No sabes por dónde va a salir, sabemos combatir el fuego, pero esto es nuevo para nosotros», exclama un efectivo de la UME que lleva tres días al pie del cañón.