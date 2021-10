La Justicia aragonesa, a través del Juzgado de lo Social de Teruel, ha concedido por primera vez las diez semanas adicionales de permiso por el nacimiento y cuidado de su hijo a una mujer de la capital que es madre en una familia monoparental. La sala, tras la demanda presentada por la asesoría jurídica de UGT Aragón, reconoce en una sentencia inédita en la comunidad el derecho de las familias monoparentales a percibir, además del permiso de maternidad (16 semanas), el de un segundo progenitor que, en este caso, es de diez semanas.

El Juzgado de lo Social de Teruel esgrime, según fuentes de UGT, "que no reconocer este derecho va en contra de los intereses del menor y es discriminatorio para él porque tiene un tiempo menor para sus cuidados que el que tienen los menores nacidos en familias con dos progenitores".

La resolución, emitida el pasado 6 de octubre, pilló a Marta "por sorpresa" y ahora se muestra "muy contenta" por "haber ganado esta pequeña batalla y poder ayudar a otras mujeres de Aragón", contaba este miércoles a este diario. "Lo solicité una primera vez y me lo denegaron, pero me animé a interponer la demanda al ver sentencias favorables en otras comunidades como el País Vasco o Valencia. Pensé en mi hijo, que no iba a tener un cuidado similar a quien tiene dos padres, y consideré que era necesario tener este derecho", añadió.

Marta se tuvo que incorporar a su trabajo el pasado 14 de septiembre, porque ya había gastado entonces su permiso de maternidad, la lactancia y su mes de vacaciones. "Mi hijo ya va a una guardería, porque cómo no sabía lo que iba a pasar, me tuve que buscar la vida en previsión de que no tendría más semanas. Ahora que me las han concedido, mi idea es cogerme las diez adicionales a partir de diciembre", explicó.

La demanda la interpuso mediante la letrada de UGT Aragón Verónica Gámez Gaidín y, tras la sentencia, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) está todavía en plazo de recurrir. "No creo que suceda nada extraño. Visto lo que ha pasado en otras comunidades, donde se les ha dado también la razón a estas madres, espero que nada cambie. Estoy muy contenta porque conozco a varias chicas en una situación similar y ahora podrán acogerse también a este permiso", apuntó.

Favorecer la conciliación

La turolense afirma que la conciliación es "más difícil" para las familias monoparentales, por lo que cree que es "de justicia y de igualdad" disponer de un permiso como si hubiera dos progenitores. "Estar sola es más complicado para compaginar la maternidad con el trabajo, conlleva un mayor esfuerzo y si te restan semanas no es justo porque el menor requiere de cuidados", señaló.

En su caso ha podido acogerse a tiempo a una guardería, pero indicó que "la disponibilidad económica no es igual" en todas las familias monoparentales. "Solo entra un sueldo en casa y eso se debe tener en cuenta en la Seguridad Social. Siempre están los abuelos, pero igual no todos pueden. Creo que hay que tener en cuenta todas estas circunstancias para generalizar ese permiso de 26 semanas a todas las madres solas", apuntó Marta.