Desde que Leales.org dio la alarma por la presencia de tres podencos aislados en unos estanques de Todoque el bullicio en las redes sociales ha sido incesante. Aerocamaras, una empresa pontevedresa de drones, intentará completar con éxito este rescate en las próximas horas.

Los tres podencos que están aislados en los estanques de Todoque (Los Llanos de Aridane) siguen teniendo una alta cuota de protagonismo en las redes sociales. Y es que el anuncio que hizo Leales.org hace una semana está desencadenando una avalancha de solidaridad para que se acelere un dispositivo de rescate que en las últimas horas ha propiciado la llegada a Tenerife del equipo que intentará sacar a los animales del punto en el que se encuentran desde hace más de tres semanas.

Jaime, Borja y Daniel desembarcaron ayer en Tenerife Norte para activar la operación Salven a los Podencos. Con ellos llegaron los casi 200 kilos de material –Iberia e Iberia Express facilitaron el traslado de la carga desde Galicia– que serán embarcados a primera hora de hoy en el Puerto de Los Cristianos con rumbo a la capital palmera. ¿Por qué viajarán por vía marítima? Porque no hay garantías de volar a Mazo en las próximas horas y, sobre todo, por las dos toneladas que pesan los dispositivos de alta precisión que se van a emplear en las maniobras para tratar de sacar a los tres perros del interior de los aljibes de Todoque.

Jaime Pereira, CEO de Aerocamaras, Borja Blanco, responsable de I+D, y Daniel Romero, técnico de RPAS, son los integrantes de la empresa pontevedresa de drones seleccionada para liderar una logística por la que no percibirán un rendimiento económico a cambio. Esta es una de las seis que ofrecieron sus servicios para acometer la misión.

El «ruido» que se ha creado en las redes sociales en favor de los perros acelera la maniobra de rescate

Leales.org analizó con detenimiento las propuestas que llegaron para incrementar las posibilidades de éxito del plan: en los últimos días se realizaron pruebas con unos pesos de 20 kilos para medir la efectividad de los vuelos (algunos sistemas no se tuvieron en cuenta porque las características de los drones se ajustaban muy bien para la toma de imágenes aéreas, pero no para elevar a los perros a una distancia considerable del suelo) y elegir la estrategia de extracción. En un primer momento se manejó usar unas jaulas trampillas, pero esa opción quedó descartada de salida por lo inestable que podía resultar el vuelo. Sobre todo, con un animal agitado en el interior del habitáculo. Como alternativa, que es la que se va a poner en práctica en la Isla Bonita, se planificó un sistema de red que elevará a los podencos nada más estén «atrapados» en un dispositivo que atraerá su atención a partir de un cebo de carne: el can estarían más inmovilizado dentro de la malla. Además de los mencionados test de carga, también se tuvo en cuenta la autonomía de los drones.

A la espera de que se active este protocolo de rescate, a los perros se les lleva alimento y agua congelada (es una forma de evitar que los recipientes se llenen de cenizas) varias veces al día desde que Leales.org denunció que habían quedado abandonados en una zona que fue arrasada por las coladas de lava. Esta misma organización ha activado, a través de su web, un sistema de donación de dinero con el objetivo de que recaudar fondos para que las diferentes protectoras de animales afincadas en La Palma puedan solventar las deudas que acumulan con veterinarios y establecimientos especializados en la distribución de alimentación para mascotas.