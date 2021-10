Curbelo dice que se han tergiversado sus palabras sobre bombardear el volcán de La Palma

Curbelo, en un audio, indica que esta propuesta la había realizado otra persona y el apostilló, durante una intervención en Radio Faycan Gran Canaria, que era perfectamente posible pensar de esa manera ya que este sistema ya se había llevado a cabo a la práctica.

No obstante, prosigue Curbelo, dudó de que se pudiera llevar a cabo cuando ninguno de los expertos que trabajan en la erupción volcánica de La Palma la había planteado.

"A partir de ahí, ha corrido un riego de información tergivesada", ha señalado el dirigente político que ha afirmado que "hay que tener poca vergüenza y distorsionar la realidad".

El presidente de La Gomera ha mostrado su solidaridad con La Palma y ha relatado que la corporación insular que preside en el inicio de la erupción aprobó una partida de 200.000 euros para atender las necesidades urgentes de los afectados.

Además ha señalado que ha participado en el acuerdo de los cabildos insulares para que todos destinen 10 millones de euros a La Palma.

Curbelo ha indicado que el pacto que gobierna Canarias, del que forma parte su partido, la Agrupación Socialista Gomera, ha acordado que en los presupuestos de 2022 figure una disposición adicional para destinar 100 millones de euros a la isla de La Palma, partida abierta a incrementarse en función de las necesidades.

También se ha referido a otros 17 millones de euros para ayudar al comercio, industria, turismo y artesanía palmera.

En su opinión con estas acciones queda de manifiesto la solidaridad para trabajar por los ciudadanos de la isla.

Hay precedentes

En cualquier caso, el planteamiento de Curbelo tiene su base en varios precedentes. Por un lado, se sabe que en diciembre de 1935, años antes de combatir a los nazis y a los fascistas en el norte de África, la invasión de Sicilia y en otros escenarios europeos durante la Segunda Guerra Mundial, el General Patton tuvo que enfrentarse a un volcán. Era el Mauna Loa, uno de los más activos del mundo, que se levanta en la isla grande del archipiélago estadounidense.

En Hawái la actividad volcánica es algo común, pero no suele poner en peligro a la población local. No obstante, en aquella ocasión uno de los ríos de lava se dirigía directamente hacia el suministro de agua dulce de la ciudad de Hilo, de 20.000 habitantes por aquel entonces. Para intentar cambiar el curso de la lava se diseñó un loco plan para bombardear los tubos que alimentaban este río. El plan, que tenía altas probabilidades de fracaso, fue un éxito. Las explosiones cambiaron y desviaron el flujo de lava hacia un lugar no peligroso para la población humana.

No es el único caso. En Italia también se ha intentado. El geólogo de 'Meteored', Lorenzo Pasqualini, ha afirmado este miércoles que la idea de bombardear la lava del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma --que ha esbozado el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, en una tertulia aunque después ha matizado--, "no es nueva" y ya se utilizó en las erupciones del Etna, en Sicilia, en 1983 y a comienzos de los años noventa.