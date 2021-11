Más de 9.500 canarios sufren una media de 30 secuelas por la Covid

De ahí que, más de un año después de sufrir la primera ola de coronavirus, los afectados reclamen más celeridad a la Administración para establecer protocolos acordes a su situación en todo el Servicio Canario de la Salud (SCS). Una circunstancia en la que ya se está empezando a trabajar en el departamento regentado por el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, pero que aún se podrá demorar al menos siete meses más. «Nuestro objetivo es implementarlo en el primer semestre del año que viene, tras culminar los trabajos previos con grupos multidisciplinares y asociaciones de pacientes», explicó el consejero en una comisión parlamentaria de Sanidad.

15% de probabilidad El 15% de las personas que han sufrido Covid-19 tienen posibilidades de desarrollar secuelas que pueden durar desde unas semanas hasta varios meses después de la fase aguda.

Aunque el proyecto fue bien recibido por la portavoz del colectivo de personas afectadas por la Covid -19 y sus secuelas en Canarias, María Inmaculada Pérez del Toro, la demora con la que se pretende poner en marcha fue objeto de críticas por parte del mismo. «No nos escuchan», denunció Pérez, quien insistió en que «no puedo esperar más a que mi cerebro se siga deteriorando». Como comentó, tampoco es de recibo esta tardanza dado que «hay comunidades autónomas que ya tienen un protocolo de actuación, como es el caso de Asturias, Castilla-La Mancha o Castilla León», recordó. «Me da vergüenza», sentenció la afectada atendiendo al hecho de que las asociaciones de estas comunidades autónomas se formaron más tarde que la canaria.

Pérez del Toro relató, ante los asistentes a la comisión parlamentaria, el «peregrinaje» que deben hacer los pacientes con Covid persistente para conseguir un tratamiento, rehabilitación o, incluso, un diagnóstico certero. «Nos dicen que tenemos ansiedad», aseguró la portavoz del colectivo, que explicó que, en muchos casos, en lugar de dar la baja laboral por su condición, se relaciona con un trastorno psicológico de este tipo. Esto, a su vez, impide que se tomen medidas en los puestos de trabajo para poder facilitar el desarrollo laboral de estas personas. «Queremos trabajar, pero que nos adapten los puestos a esta incapacidad», remarcó.

El Covid persistente o long covid puede aparecer en cualquier momento. Si bien lo normal es que la presencia de síntomas surja semanas o meses después de la infección inicial, también se puede dar el caso de que aparezcan síntomas tras un tiempo sin ellos. Esta enfermedad afecta a cualquier edad –también lo sufre entre un 7 y un 10% de los niños y niñas– , aunque es más frecuente en mujeres en edad media, produciendo un elevado impacto en su calidad de vida, ámbito laboral y social. Los síntomas puede fluctuar o persistir en el tiempo, empeorar con el esfuerzo físico y mental y provocar limitación de la capacidad funcional.

Como estos pacientes no tienen un registro en el Servicio Canario de la Salud (SCS), tampoco pueden acceder debidamente a los recursos de rehabilitación o consulta médica. «Tuve Covid en marzo de 2020 y a día de hoy todavía no he recibido rehabilitación respiratoria, pese a que me cuesta respirar y subir unas escaleras me cansa», reclamó Pérez. La situación es aún más deficiente para aquellos pacientes que no pasaron por el hospital en ningún momento de la su enfermedad, sino que la vivieron confinados en casa.

Para ellos también existe un 10% de posibilidades de sufrir covid persistente, pero no tienen acceso un acceso tan directo a los especialistas. «Los que pasamos por el hospital podemos ir y nos recibe el neumólogo directamente, sin embargo, el resto tienen que ponerse en lista de espera, y tardan meses en ser recibidos», explicó. De hecho, según Pérez, actualmente los pacientes en las Islas tardan más de 14 meses en hacerse una prueba respiratoria. Atendiendo a los últimos datos proporcionados por la Consejería de Sanidad, en junio de 2021 había 1.709 personas esperando para ser derivados al neumólogo y otras 1.833 para rehabilitación. Otras tantas, aún no han sido derivadas y parte sufre las secuelas en silencio.

La portavoz del colectivo achaca esta incomprensión que sienten los pacientes por parte de los servicios sanitarios tanto a la falta de protocolos como a la escasa formación del personal. Por su parte, Sanidad está urdiendo un plan para poder dar cobertura sanitaria de calidad a estas personas. «La Dirección General de Programas Asistenciales ha comenzado a seleccionar un grupo de trabajo de profesionales que contará con representantes de asociaciones de pacientes», explicó Trujillo. Estos grupos de trabajo serán los que creen un protocolo de actuación «que ayude a realizar un diagnóstico adecuado», que se quiere implementar en el primer semestre del año que viene. En este sentido, el consejero insistió en que habrá que potenciar la rehabilitación – tanto hospitalaria como en Atención Primaria–, la hospitalización a domicilio, crear un registro de pacientes y formar a los profesionales en este campo nuevo.

201 síntomas se han notificado 201 síntomas asociados al Covid persistente, entre los que se encuentran las mialgias, la fatiga crónica, niebla mental, pérdida del olfato o diarrea

Desde junio de 2021 existe una Proposición No de Ley (PNL), aprobada en pleno parlamentario, que reclama impulsar un Plan de abordaje asistencial de estos pacientes. Su defensor, el diputado popular Miguel Ángel Ponce, insistió en que este plan es necesario porque «el 15% de los pacientes que han pasado la enfermedad no se recuperan completamente y continúan durante meses con síntomas como fatiga crónica, disnea u olvidos frecuentes».

Algunas de las principales medidas incluidas en su iniciativa, que consta de siete puntos para la actuación, son la creación de unidades multidisciplinares de seguimiento, la puesta en marcha de programas de rehabilitación y salud mental o la potenciación de programas específicos de atención domiciliaria o de hospitalización a domicilio según la gravedad de las secuelas, todas ellas formadas por médicos especialistas como neumólogos, fisioterapeutas, logopedas y psicólogos, entre otros. En este sentido, Ponce y otros parlamentarios de la oposición se unieron a la crítica del colectivo afectado en relación a que no se haya puesto en marcha la iniciativa.