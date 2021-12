La resistencia ante el volcán de La Palma inspira el ‘spot’ de Campofrío

La fuerza de los habitantes de La Palma ante el volcán que marca sus vidas desde hace casi ya tres meses ha sido la inspiración del tradicional anuncio de Campofrío estrenado ayer. Frente al pesimismo y la actitud negativa ante la vida por todos los males que rodean la sociedad actual, el ejemplo de resilencia llega encarnado en el spot por la bodeguera palmera Victoria Torres. El resultado es un spot emotivo y lleno de mensaje que supone, al tiempo, un espaldarazo para la isla.

La historia en la que están presente La Palma y los palmeros cuenta con el actor Karra Elejalde como protagonista. Se interpreta a sí mismo como personaje que decide no celebrar la Navidad por sus temores, provocados por la pandemia, el alza del precio de la luz o el desamor. Aislado del mundo en su casa, al encender la televisión se topa de frente con el mensaje de Victoria Torres, quinta generación de viticultores de la isla y una de las personas afectadas por el volcán: «Un volcán construye al mismo tiempo que destruye».

La propietaria de la bodega Matías i Torres, con gran diversidad de varietales que han llevado a esta agricultora a hacerse un hueco en el sector y a tener sus caldos en los mejores restaurantes del país, no puede ser más clara: «Mis viñas están en ceniza volcánica. Forma parte de lo que somos, esta es nuestra casa». «Me siento orgullosa de cómo nos cuidamos, son 6.000 personas fuera de casa», relata, pero «quien tiene un lugar que ofrecer, lo ha ofrecido». Victoria admite en el anuncio que sintió miedo, «pero también el impulso de continuar». Todo ello, «porque quiero, porque creo que es importante y porque la vida sigue».

La lucha de los palmeros frente al Tajogaite aparece en el anuncio como un ejemplo inspirador

Acojonados es una idea original de las directoras creativas Mónica Moro y Raquel Martínez y una obra dirigida por Icíar Bollaín, que resalta la determinación de enfrentarse a la adversidad y seguir adelante que muestran los palmeros desde el 19 de septiembre pasado. El testimonio real de Victoria Torres es el punto de inflexión de esta historia que concluye con un Karra Elejalde que apela a nuestra capacidad de superación: «Lo que de verdad acojona es que se nos olvide que ¡la vida es acojonante!».

No era su idea

Para Victoria Torres –Premio Mujer Rural 2018 del Gobierno de Canarias–, convertirse en bodeguera era algo que no entraba en sus planes hace pocos años, pero de ayudar a sus padres pasó a dedicarse en exclusiva a esta actividad, generando vinos innovadores que guardan la esencia de una tradición familiar.

Victoria mostraba ayer «abrumada» por la respuesta y repercusión que tiene el anuncio, si bien entiende que se aborda un tema que «nos llega mucho» en una época del año como la Navidad.

De su presencia en el spot dice que «en principio era más sencillo participar», porque se iba a tomar como base una entrevista realizada en televisión. Después, «no me lo pensé mucho, porque todo suma para la isla de La Palma». También la ayudó contar con un guión que «me gustó mucho». Reconoce que se emocionó cuando visionó por primera vez el anuncio, antes de que se hiciera público, además de «reírme y llorar» con la interpretación de Karra Elejalde, de quien dijo que «está espléndido».

Sobre la historia de Acojonados, una de las creativas, Mónica Moro, señala que muestra la desconfianza de la sociedad con el entorno «y la reflexión que queremos expresar es que si acumulamos todos los riesgos que nos rodea, de vivir nadie sale intacto». Por eso decidieron acumular todas esas experiencias negativas de riesgos y temores «con la inspiración que nos están dando nuestros compatriotas de La Palma».

Todos los problemas

Fue después de ver una entrevista en televisión a Victoria, «que nos emocionó con su actitud positiva y viviendo algo tan duro, pero sin dejar de sonreír», cuando decidieron que «tenía que ser ella» quien compartiera el protagonismo del anuncio. La intervención de la bodeguera «es la única que no está en el guión». «Le sale del corazón», admite emocionada la creativa.

Icíar Bollaín, directora del spot, explica que Acojonados es «una pequeña historia que cuenta los miedos, que son justificados pero que no deberían paralizarnos y hacer que dejemos de disfrutar de las cosas», como al protagonista del anuncio. Se refiere a que «hay una realidad terrible, que es un volcán que está destruyendo todo a su paso, y hay una gente que vive allí y, a pesar de tener miedo, porque no tenerlo sería absurdo, están y viven con ello».

La moraleja de la historia es que el protagonista está «asustado y solo, cuando hay gente que está sobreponiéndose a una cosa que es mucho más grande que ellos y, a pesar de todo, tiran para adelante y siguen», lo que es «inspirador», desde su perspectiva.

Victoria Torres habla de la incidencia del volcán sobre sus viñedos y destaca que no puede hablar de problemas «directos y gordos», como sí tienen otros viticultores que conoce. Su bodega está situada a 12 kilómetros del volcán «y no me atrevo a hablar de las molestias menores que en realidad tenemos aquí». Pero «este es un lugar pequeño en el que todos estamos interconectados y estamos muy afectados».

Son muchas hectáreas de viña cubiertas de lava, otras de ceniza volcánica y a otras problemáticas «que no son ajenas a otros lugares de España, como las zonas rurales, la agricultura, la falta de relevo generacional y la sequía», lamentó.

La bodeguera recuerda que el sur de la Isla es volcánico «y es emocionante ver cómo la gente aprende, se adapta y transforma una economía de subsistencia para sacar el potencial de cada rincón», todo ello con unas viñas que se sortean el viento, la cercanía al mar y la falta de recursos hídricos de los últimos años.

En los 82 días transcurridos desde que comenzara la erupción, Victoria Torres valora que prevalecen «la necesidad y las ganas, la confianza en salir adelante, porque no queda otra; hay que hacerlo», volviendo a dejar constancia de esa resiliencia que está marcando el comportamiento y la actitud del pueblo palmero, afectado directo o no.

En Acojonados, además de Karra Elejalde y Victoria Torres, hay apariciones significativas, como las de Belén Cuesta, Candela Peña, Carlos Areces, Edu Soto, Darko Peric y el conocido youtuber El Cejas.