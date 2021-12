Es difícil hacer algo tan relevante como para pasar a la historia de un año. Algunos lo hacen por algo bueno y otros por acontecimientos que quizá preferirían olvidar. Este 2021 ha sido muy movido en cuanto a actualidad: la erupción del volcán de La Palma, el adiós de Angela Merkel tras más de una década de gobierno con mano de hierro de Alemania y Europa, la muerte de Almudena Grandes, el duque de Edimburgo o Verónica Forqué o la revolución que Luis Enrique implantó en la selección española de fútbol y que le valió la disputa de las semifinales de la Eurocopa y que todo un país recuperase la ilusión por la Roja.

En un 2021 marcado aún por la pandemia de covid-19, por la inestabilidad política nacional e internacional, por el inicio de la recuperación económica y por las Olimpiadas de Tokio, estos son los diez protagonistas que han marcado la actualidad de los últimos 365 días.

Juan Carlos I

El rey emérito ha sido, sin duda, uno de los protagonistas el año en España. Desde que el 3 de agosto de 2020 la Casa Real anunciase que Juan Carlos I abandonaba España a raíz de la escalada de informaciones sobre supuestas cuentas en paraísos fiscales, no han sido pocos los que han intentado conseguir una foto del exmonarca en Arabia Saudí. Pero no son muchas las imágenes que han trascendido del padre de Felipe VI desde entonces. La última de ellas llegó este mismo mes de diciembre, cuando el emérito asistió a un partido de Rafa Nadal en el país que ahora es su residencia. Pero puede que no lo sea por mucho más tiempo. El archivo de las diligencias que la Fiscalía de Suiza tenía abiertas contra él (un hecho que ocurrió este mismo mes de diciembre) es el primer paso para que el Tribunal Supremo cese las investigaciones sobre él. Por eso, Moncloa y Zarzuela ya preparan su vuelta a España.

Joe Biden

Aunque su victoria electoral ocurrió en 2020, Joe Biden no se puso al frente de uno de los gobiernos más importantes del mundo el 20 de enero de 2021. El demócrata ascendió al poder en un clima de tensión sin precedentes. Apenas 14 días antes había ocurrido uno de los actos más negros de la historia de Estados Unidos: el asalto al Capitolio por parte de una turba de seguidores del mandatario saliente, Donald Trump. A día de hoy, el magnate no ha asumido su derrota en las urnas y sigue defendiendo el fraude, tanto es así que ni siquiera acudió a la ceremonia de traspaso de poderes. Pero las piedras en el camino de Biden no acabaron con la marcha de Trump: su Ejecutivo vivió su primera crisis con la caótica retirada de tropas de Afganistán que propició que los talibanes se hicieran con el gobierno antes incluso de que los últimos soldados internacionales abandonasen el país.

Isabel Díaz Ayuso

Nadie duda de que Isabel Díaz Ayuso llegó a la política española para revolucionarla. Lo dejó claro en los meses más duros de la pandemia, cuando se convirtió en la cara de la oposición continua a las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo confirmó el 10 de marzo, cuando decidió disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones a la Comunidad tras romper el acuerdo que tenía vigente con Ciudadanos. Y, objetivamente, no le pudo salir mejor: la líder popular logró mayoría absoluta y el control total del Ejecutivo autonómico. Ese respaldo ciudadano le valió para trasladar ese pulso constante con Moncloa a su propia casa. Desde entonces, los tira y afloja con la dirección nacional del Partido Popular han sido constantes y en Génova se han visto amenazados por el 'huracán Ayuso'. Los desafíos han ido desde las relaciones con Vox hasta las cenas de Navidad.

Pablo Iglesias

La convocatoria electoral anticipada de Ayuso trajo consigo un movimiento que nadie esperaba: el 15 de marzo Pablo Iglesias anunció que dejaba su puesto de vicepresidente segundo en el Gobierno de coalición para tratar de arrebatarle el poder a la derecha en la Comunidad de Madrid. El terremoto fue instantáneo y dio paso a unas de las campañas electorales más turbulentas de la historia reciente española. Los resultados no acompañaron a las fuerzas de izquierdas y, aunque la representación de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid subió de 7 a 10 escaños, no fue suficiente para romper la hegemonía de Ayuso. Esa misma noche, Iglesias anunció emocionado que dejaba la primera línea política e instaba a Yolanda Diaz a asumir el liderazgo de la parte morada del Ejecutivo.

Marta Ortega

Una de las mujeres más ricas de España pasará a ser también en el año que entra una de las caras más poderosas del Ibex 35. El 30 de noviembre, Inditex hacía oficial una serie de cambios en su cúpula que repercutirían incluso en su cotización en la bolsa. Marta Ortega, hija del fundador del gigante textil, pasará a ser en marzo de 2022 presidenta no ejecutiva de la multinacional. El consejo de administración aceptaba así la renuncia de Pablo Isla, que llevó el timón de la empresa desde hace una década. Suyo ese el mérito de la digitalización del grupo y de la reciente apuesta por la sostenibilidad. Actualmente, la primogénita de Amancio Ortega se encarga del reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, sin duda la firma más importante de todas las que maneja el gigante de Arteixo. Lleva vinculada a la multinacional desde hace más de 15 años después de haberse formado en algunas de las mejores escuelas de moda y negocios del mundo.

Leo Messi

Ya en verano de 2020 Leo Messi había expresado su voluntad de abandonar el club de su vida, el FC Barcelona. Sin embargo, por aquel entonces la directiva logró frenar la salida del crack argentino. La renuncia de Josep María Bartomeu y la victoria electoral de Joan Laporta hacían presagiar que el delantero podría olvidar ese propósito y volver a su sueño de acabar su carrera deportiva en la ciudad condal. Pero los problemas económicos del club se interpusieron en un acuerdo que querían con ahínco ambas partes. El 5 de agosto la noticia se hizo oficial: 15 años después, Leo Messi abandonaría el Barça libre, por lo que su próximo equipo no tendría que abandonar ni un euro a las arcas blaugranas para hacerse con los servicios del astro. La razón oficial fue la imposibilidad de salvar los "obstáculos económicos y estructurales". Apenas un par de días después, Messi y su familia empezaban una nueva vida en París, una ciudad que los acogió con los brazos abiertos y con dos jugadores que formarían, junto con el propio Messi, una de las delanteras más temidas del fútbol mundial: Kylian Mbappé y Neymar.

Simone Biles

Estaba llamada a ser la gran reina de los Juegos Olímpicos de Tokio, los JJOO de la pandemia, los Juegos sin público. Sin embargo, la siete veces campeona de Estados Unidos, vigente campeona olímpica y cinco veces campeona del mundo no firmó la actuación que ella misma esperaba. Simone Biles vivió una pesadilla en Tokio y dejó en evidencia las dificultades de los deportistas de alto nivel y el daño que la presión extrema hace a su salud mental. La gimnasta renunció a participar en la final por equipos de gimnasia artística, una prueba en la que EEUU finalmente consiguió la medalla de plata. Tras este abandono llegaron varios más. Simone Biles solo se llevó a casa la medalla de bronce en la barra de equilibrios, pero dejó una lección mucho más importante que ya habían adelantado otras estrellas mundiales como Naomi Osaka: "Creo que debería hablarse mucho más del tema de la salud mental, especialmente con los atletas porque sé que algunos de nosotros estamos pasando por las mismas cosas. No somos solo entretenimiento, somos seres humanos", dijo.

Pau Gasol

Pau Gasol es uno de los deportistas más importantes de la historia de España. En su prolífica carrera tanto en Europa (tres temporadas con el Barcelona) como en la NBA (disputó 18 temporadas), además de numerosas competiciones con la selección española de baloncesto, no ha dejado de sumar títulos que lo alzan como el mejor baloncestista español: tres medallas olímpicas, oro en el Mundial de Japón y tres Eurobasket; dos veces campeón de la NBA con Los Angeles Lakers y tres veces campeón de la Liga ACB. Gasol es toda una institución tanto dentro como fuera de las canchas, donde se ha afanado por impulsar innumerables acciones sociales tanto con Unicef como con su propia fundación. Gran amigo de Kobe Bryant, ha sido uno de los grandes apoyos de la familia tras la muerte del crack. Este verano, tras disputar sus últimos Juegos Olímpicos, Gasol anunciaba emocionado en rueda de prensa que colgaba las botas después de más de dos décadas al más alto nivel.

C.Tangana

Antón Álvarez Alfaro es C.Tangana, pero desde este 2021 también es conocido como 'El madrileño'. El nombre de uno de los discos en español más importantes del año, tanto como por la acogida del público como de la crítica, es también una declaración de intenciones. Con su estilo urbano latino y provocador, acumula triunfos y polémicas: desde sus fotografías en un yate rodeado de mujeres en bikini hasta la dimisión del deán de la catedral de Toledo por permitirle grabar su videoclip 'Ateo' en el interior del templo y convertirlo en escenario de sus bailes con Nathy Peluso sin el visto bueno del arzobispo. Pero su mezcla de trap de mezcla de trap, rumba, bachata, hip hop, flamenco o reguetón se ha impuesto a todo lo demás. Tres premios Grammy Latinos y el mejor estreno histórico de un álbum español en Spotify con más de cinco millones de reproducciones en un día dan fe de ello.

Ibai Llanos

El 'streamer' ha sido el gran protagonista en el mundo digital en 2021. Su alianza con Gerard Piqué le ha servido para impulsar aún más una carrera que parece no tener límites. Si bien se ganó a una gran parte de España después de posicionarse en contra de los 'youtubers' que se trasladaban a vivir a Andorra para pagar menos impuestos, su relación con futbolistas de la talla del Kun Agüero o Leo Messi terminó de confeccionar su faceta de ídolo entre los más jóvenes. Ibai Llanos se convirtió en el único español que asistió como prensa a la presentación del crack argentino con el PSG y puso en marcha el primer Mundial de Globos. Acabará el año de una forma que pocos esperaban: dará las campanadas en su canal de Twitch junto a Ramón García.