La sexta ola de la Covid-19 sigue sin control en Canarias. Begoña Navarro, una madre de una estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, que llevará a la institución estudiantil a los tribunales si su hija se contagia de coronavirus durante los exámenes.

Esto ocurre a raíz de distintas informaciones que aseguran que no se están cumpliendo con seguridad el protocolo anti covid en las aulas.

“Hay profesores que les han dicho que los exámenes son online, por lo que la responsabilidad caería en los alumnos. Depende del docente que les toque lo harán online o presencial. Los alumnos están diciendo que no, que la universidad les ha dicho que deben hacerlo de manera presencial", asegura Navarro que tiene miedo a que su hija asmática se contagie de Covid-19

Durante la entrevista aseguró que hubo un brote de contagios antes de las navidades “porque había contagios y las clases las terminaron online. Yo tengo una preocupación porque no están poniendo soluciones”.

"Si tu no te presentas porque tienes covid, aunque presentes un justificante y estés controlado por un médico, no puedes presentarse a la convocatoria otro día. Entonces yo creo que va a ir mucha gente con covid y creo que las aulas van a ser un foco de contagios", añade.

"Mi hija es asmática, ella no va a estar centrada en el examen, va a ir con nervios porque no se siguen los protocolos y no va a ir concentrada a hacer su examen, porque tiene otra preocupación más", sentencia.