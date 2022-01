La primera carretera ‘arrebatada’ al volcán de La Palma permite ya llegar a la costa

El acto de puerta en servicio de esta vía contó con la presencia del consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, y del vicepresidente y consejero insular de Infraestructuras, Borja Perdomo, quienes recorrieron la nueva vía de 2,3 kilómetros de la carretera que permite realizar de manera más rápida y segura la conexión terrestre con la zona costera de Puerto Naos, El Remo y La Bombilla que hasta ahora se hacía por caminos vecinales habilitados.

Esta obra, que une la costa con Las Manchas de Abajo y de ahí con el resto de la Isla a través de la LP-2, se ha ejecutado manera urgente tras arrasar la erupción volcánica la conexión viaria habitual con la parte norte de Los Llanos de Aridane a través de la LP-213.

Franquis recalcó que se trata de «una obra importante» que se ha ejecutado en 27 jornadas de trabajo y que era muy solicitada tanto por el Cabildo como por el Ayuntamiento de Los Llanos, y que permite culminar «una obra de emergencia para crear una autentica carretera donde antes había un camino sin asfaltar».

El consejero también añadió que se trata de una intervención que permite cumplir «con un objetivo clave para garantizar la conectividad con esta parte de la costa oeste de la Isla, y que estará en servicio para toda la población en los próximos días, a medida que se retiren los puntos de control de la zona de exclusión».

Esta carretera se ha construido en tiempo récord, ya que empezaron los trabajos el 9 de noviembre, y atendiendo a la emergencia provocada por el volcán, realizándose aprovechando gran parte de la traza de un camino rústico conocido como Hoya del Verdugo.

Con esta actuación de emergencia, coordinada con el Cabildo de La Palma, se habilita una conexión entre la carretera de Puerto Naos, LP-213, con Las Manchas, la LP-211, ya que ambas carreteras se han visto afectadas por las coladas, y permite un acceso más rápido y seguro desde la LP-2 a esta parte de la costa de La Palma y a las fincas de plataneras adyacentes. La nueva vía se ha hecho con similares características a las de la carretera LP-2, con una calzada de siete metros de anchura formada por dos carriles de 3,5 metros cada uno, y el sobreancho correspondiente en las curvas.

El presupuesto de esta obra de urgencia era inicialmente de un millón de euros, pero las afecciones de las coladas y el retraso en su ejecución lo han elevado hasta 1.795.243 euros. Los trabajos los ejecutó la empresa Traysesa.

Esta carretera de emergencia tenía un plazo de ejecución de un mes cuando se adjudicó el pasado 8 de noviembre, en un momento en el que aún estaba activa la erupción del volcán. Sin embargo, no se pudo ejecutar en el tiempo previsto, ya que la presencia de gases y a la irrupción de la colada que arrasó el cementerio de Las Manchas permitieron que solamente se pudo trabajar cinco días en el mes de noviembre. Además, al estar dentro de la zona de exclusión establecida por el Pevolca los horarios de trabajo han estado limitados. Una vez que finalizó la erupción y se pudo trabajar con cierta normalidad, se ejecutó culminado las obras en unas 27 jornadas.

Por su parte, Borja Perdomo recalcó que «es un día importante dentro de lo que hemos llamado la reconstrucción porque se empiezan a dar pasos en la conectividad», aseguró. Además, apostó por seguir trabajando por lograr la comunicación entre la zona norte y la zona sur del Valle de Aridane que han quedado aisladas por las coladas, «y para ello ya estamos planificando varias actuaciones», dijo el vicepresidente palmero.

Actuaciones prioritarias



El Gobierno de Canarias considera prioritaria la rehabilitación de la carretera LP-2, atravesada por las coladas del volcán de Cumbre Vieja, en el plan de reconstrucción de La Palma, al que pretende incorporar el proyecto de un corredor por la costa desde Puerto Naos hasta Tazacorte. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, el Ministerio de Transportes, el Cabildo de La Palma, los Ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte y el comité científico del Pevolca se reunieron ayer para determinar cuándo y dónde empezar la recuperación de las conexiones viarias. El consejero Sebastián Franquis señaló, en un comunicado, que algunas actuaciones tendrán carácter de emergencia y otras se desarrollarán en el marco del plan de reconstrucción. En este plan se incluirán también obras que ya contempla el Convenio de Carreteras, como la Circunvalación de El Paso y el tramo de la LP-2 entre El Remo-La Zamora, cuya redacción de proyectos «se está agilizando» desde la Consejería para favorecer la recuperación de la conectividad de la isla.

«Hay que tener claro que todas las infraestructuras dañadas no se van a poder recuperar de la noche a la mañana, pero estoy convencido que si no recuperamos las infraestructuras no se recuperará la normalidad en La Palma», subrayó Franquis. Otra de las obras que ya se está planteando acometer próximamente es el proyecto del corredor de la costa.