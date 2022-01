Serra destaca el papel de la ciencia en las crisis frente al negacionismo

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra Majem, ha destacado este sábado el papel de la ciencia en las crisis frente al negacionismo. En el acto de investidura de los 59 doctores y doctoras que leyeron sus tesis el pasado curso académico, el rector reivindicó el papel de la ciencia en la búsqueda de soluciones a los principales problemas sociales, frente al desatino de las mentiras y el negacionismo. Serra puso como ejemplo el desarrollo de las vacunas «en tiempo récord» para combatir la pandemia del Covid-19.

«Respecto a las vacunas los resultados son aplastantes. La mortalidad por Covid en personas no vacunadas es más de 50 veces superior, comparado con los perfectamente vacunados, y casi 15 veces si los comparamos con los parcialmente vacunados». Serra apuntó que los no vacunados, son responsables de que haya aumentado casi un 78% los ingresos en UCI y un 44% las hospitalizaciones. «La incidencia hospitalaria del Covid sería hoy la de una gripe con el 100% de españoles y visitantes extranjeros vacunados. La ciencia nos muestra el camino de forma fehaciente, aunque muchas veces el contexto sociopolítico hace que se tomen senderos tortuosos e interminables para solucionarlos. La posverdad, los hechos alternativos y las mentiras no tienen cabida en la ciencia. Ni en esta Universidad».

El rector felicitó a los nuevos doctores, a sus directores de tesis y a las familias, y destacó la capacidad de la Universidad «para formar personas preparadas para hacer un mundo mejor trabajando para y por los demás». Asimismo hizo hincapié en el hecho de que un 56% de los nuevos doctores son mujeres. «Doctoras: el futuro de la Ciencia y de la Universidad es suyo». En el curso 2020-2021 se leyeron 59 tesis doctorales, 26 defendidas por hombres y 33 por mujeres, correspondientes a las áreas de Ciencias de la Salud (16), Ciencias (7), Sociales y Jurídicas (11), Artes y Humanidades (10) e Ingenierías y Arquitectura (15).

La vicerrectora de Investigación y Transferencia de la ULPGC, Marisol Izquierdo, fue la encargada de iniciar el acto con la Laudatio a la Investigación. Durante su intervención lanzó un mensaje alto y claro al mundo empresarial sobre el valor de las nuevas generaciones de doctores. «La ULPGC cuenta actualmente con la generación de jóvenes doctores más preparada de toda su historia, con alta cualificación y con ideas innovadoras, que se han enfrentado a problemas muy complejos de índole nacional o internacional, han buscado soluciones y las han defendido en distintos idiomas y foros ante los mayores expertos mundiales. ¿Alguien tiene dudas de que entre las personas que hoy van a ser investidas con el título de doctor se encuentran los mejores activos para una empresa?».

La directora de la Escuela de Doctorado, May Gómez, animó a los nuevos doctores a colocarse «en la casilla de salida» para emprender una «nueva jugada» bien en el ámbito académico y científico, o empresarial. «Para esta nueva andadura, deseo que sus mochilas estén repletas de tres herramientas imprescindibles, la honestidad, la ética profesional y el amor a la ciencia, y que estas tres cualidades guíen siempre vuestro camino».

También se premió la excelencia investigadora con la entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado 2021, cofinanciados por el Banco de Santander; y los galardones a jóvenes investigadores destacados 2021. El reconocimientos a la carrera investigadora de profesores de la ULPGC recayó en Mª Teresa Cáceres Lorenzo, catedrática en Lengua Española; y se reconoció la trayectoria del grupo de investigación en Economía, Medioambiente, Sostenibilidad y Turismo (Ecomas) del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides), que dirige Carmelo León.

