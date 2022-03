Canarias avanza hacia la autosuficiencia en tecnologías de diagnóstico oncológico

«En concreto este equipo ha supuesto un presupuesto de 3,8 millones de euros, y va a formar parte de los equipamientos tecnológicos que tenemos programado hasta el año 2023», en el marco de los Fondos Next Generation de la Unión Europea y del Plan Inveat del Ministerio de Sanidad para la renovación de equipos de alta tecnología. A través de este programa, este centro hospitalario dispondrá de un nuevo TAC y de una sala de equipamiento para servicios de Cardiología Hemodinámica, una angiografía vascular y una gammacámara, entre otros.

También se ha incorporado recientemente otro equipo PET-CT al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, y ambos se suman a los dos existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias. «Con los cuatro equipos en funcionamiento nos colocamos en una media de 120 pruebas diarias en el Archipiélago, por encima de la media nacional. Ahora nos queda otra asignatura pendiente, que es la alta dependencia que tenemos de los radiofármacos, que vienen desde La Península y que condicionan claramente el poder realizar más pruebas todavía, incluso toda la formación funcional de este tipo de servicios».

Sobre ello, Trujillo anunció que el próximo año está prevista la incorporación de dos ciclotrones -acelerador de partículas para la producción de radioisótopos, material básico de la medicina nuclear-, uno para cada provincia, que va a permitir «producir en Canarias esos radiofármacos y por lo tanto podremos aumentar de forma notoria la capacidad de este tipo de equipamientos».

El tomógrafo PET-CT, combina dos tecnologías en un único dispositivo, en el se generan simultáneamente imágenes funcionales y morfológicas del organismo y sus diversas patologías. Según destacó el consejero de Sanidad, esta tecnología permitirá una mejora de la calidad asistencial del paciente oncológico, con un diagnóstico más temprano y preciso de su enfermedad y un incremento de la capacidad diagnóstica.

Otras de sus ventajas radican en que ayuda en la toma de decisiones en cuanto al manejo y tratamiento del paciente, permitiendo establecer un tratamiento más específico y adecuado; y evita la duplicidad de pruebas, al aunar el PET y el CT en un solo un estudio, lo que redunda en menores molestias para el paciente, menos desplazamientos al hospital, menor demora en el diagnóstico, menos dosis de radiación y mayor optimización de los recursos.

En el caso del Complejo Insular-Materno Infantil, el equipo de trabajo asignado a la Unidad PET-CT está compuesto por una decena de profesionales, desde facultativos, enfermeras, técnicos de Imagen en Medicina Nuclear, en Radiofarmacia, en cuidados auxiliares de Enfermería y un auxiliar administrativo.

«Es un avance tecnológico impresionante, mejora la calidad asistencial del paciente, porque ha conseguido un diagnóstico más preciso, más precoz, y además, trabajando conjuntamente con el servicio de radiodiagnóstico, estamos haciendo ya estudios conjuntos de PEC y TAC, de forma que el paciente tiene que venir menos veces al hospital, supone menos molestia, menos irradiación y, a nivel del sistema sanitario supone una técnica costo-efectiva al optimizar los recursos», indicó María Concepción Isla Gallego, jefa del Servicio de Medicina Nuclear del Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil, quien acompañó al consejero durante su visita al Servicio, junto con la directora gerente del Insular-Materno Infantil, Alejandra Torres.

La doctora Isla apuntó que el nuevo PET-CT, que empezó a funcionar con pacientes el 4 de marzo, atiende una media de diez pacientes al día, aunque «la semana pasada hubo un problema con los envíos del radiofármaco y tuvimos que cancelar pacientes porque no llegó».

En este sentido, Blas Trujillo insistió en que se seguirá avanzando en el plan de equipamiento tecnológico y salud digital -«vamos a terminar colocando resonancias magnéticas en todas las islas»-, que contribuirá a dar un salto de calidad en la atención a los pacientes en Canarias. «El objetivo es evitar la obsolescencia y renovar equipos de diagnóstico en todos los centros hospitalarios del SCS. Con una inversión de 38,5 millones de euros, se renovará equipos diagnósticos para patologías de gran impacto sanitario como son las crónicas, oncológicas, neurológicas y las enfermedades raras, mediante estos fondos que ha consensuado el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas para reducir la obsolescencia del parque tecnológico del Sistema Nacional de Salud».

Hacia el fin de las restricciones

Canarias continuará con las medidas actuales contra la Covid-19 equivalentes al nivel 1 para todas las Islas, según afirmó ayer el consejero de Sanidad,_Blas Trujillo, durante su visita al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. «A nivel de ciudadanía, en estos momentos sólo hay un paquete operativo de medidas, que serían el equivalente a lo que era el nivel 1, y continuará así, salvo alguna sorpresa», y apuntó que la tendencia es «ir cada vez más en una senda hacia la desaparición de todo tipo de restricciones». Trujillo apuntó que el Archipiélago se encuentra actualmente en situación de meseta. «No terminamos de bajar del todo, y no subimos, es una situación estacionaria en la que prácticamente está todo el país», y apuntó que los acuerdos que se han ido adoptando en relación con la pandemia en el seno del Consejo Interterritorial de Salud se centran en la relajación de las medidas, «en el sentido de ir conviviendo con el Covid de una manera más normal». No obstante, el responsable regional de la política sanitaria advirtió que, independientemente de esta tendencia a suavizar las restricciones, «debemos de ser prudentes, porque todavía el período de aprendizaje del tratamiento de esta enfermedad no ha terminado. No obstante, todo apunta a que vamos a un escenario de normalidad», subrayó. | M. J. H.