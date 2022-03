La madre de Marta Calvo, lleva 2 años y medio sin saber dónde está el cuerpo. Al no haber autopsia El presunto asesino solo reconoce un accidente. Será más complicado condenarlo. El padre de Diana Quer pasó 500 días sin saber dónde estaba el cadáver de su hija. También los padres de Marta del Castillo; 13 años buscándola. Todos ellos piden que el derecho del criminal a defenderse no esté por encima del derecho de las víctimas. El PSOE dice sí a tomar en consideración las propuestas del PP, Ciudadanos y grupo mixto que proponen ampliar la Prisión Permanente Revisable con dos supuestos nuevos, el asesinato con ocultación del cuerpo intencionadamente y la reincidencia. Aunque salga adelante habrá debate parlamentario y la intención de los socialistas en cambiar el vehículo para legislar sobre la ocultación. Quieren hablar de ello y solucionar el problema de la ocultación pero creen que la PPR no es el marco adecuado.