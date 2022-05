La AECC quiere convertir el parque San Telmo en un espacio libre de humo

El parque San Telmo de la capital grancanaria es uno de los 50 espacios emblemáticos del territorio nacional que la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) quiere liberar del humo que desprenden los cigarrillos. La iniciativa arrancó la semana pasada en todo el país a través del portal www.acuerdocontraelcancer.com, si bien este martes, con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, la sede provincial del colectivo en Las Palmas estuvo presente en diferentes puntos de Gran Canaria para recabar firmas y lograr la meta con el respaldo de la población. «Llevamos años solicitando que se liberen de humo muchos espacios públicos como parques, playas y terrazas. En esta ocasión, en Gran Canaria, hemos decidido centrar la campaña en el parque San Telmo porque es una zona muy transitada y en ella se organizan muchas ferias», explicó Alejandro del Pino, gerente de la citada Junta Provincial.

En concreto, en la capital grancanaria, la AECC se ha movilizado hoy en la calle Mayor de Triana y el Paseo de las Canteras. Además, ha visitado los municipios de Arucas y Gáldar. No fueron los únicos lugares del Archipiélago, pues la acción se extrapoló a toda la región. Y es que el propósito es prohibir también el consumo de tabaco en el parque García Sanabria –en Tenerife–; el parque de las Américas – en Fuerteventura–; la playa de Santa Cruz de La Palma; la plaza de Las Américas –en La Gomera–; la calle León y Castillo –en Lanzarote–; y la Plaza de Valverde –en El Hierro–.

La campaña se prolongará en Internet hasta finales de la próxima semana

Desde la entidad, recordaron que cada año mueren en Canarias casi 4.000 personas aquejadas de cánceres cuyo origen es el tabaco. Un total de 1.200 corresponden a neoplasias de pulmón. «Aún queda mucho por hacer en la lucha contra el tabaquismo. Habíamos ganado algo con la pandemia al no poder fumar en las terrazas ni en la vía pública, si no se mantenía la distancia interpersonal. Ahora ha habido un retroceso, pero esperamos volver a conseguir que los espacios se liberen de humo», anotó el gerente.

Asimismo, el profesional quiso hacer hincapié en la importancia de proteger a las personas no fumadoras del humo del tabaco, especialmente a las menores de edad. «El humo es perjudicial para la salud. No obstante, hay que tener claro que no solo es nocivo el que desprenden los cigarrillos convencionales, el peligro también se extiende a los sistemas de vapeo», aclaró

Cabe resaltar que la campaña de recogida de firmas continuará en Internet hasta finales de la próxima semana. Las personas interesadas deberán rellenar el formulario digital con sus datos y seleccionar su ciudad.