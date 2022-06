La ULPGC mejora la dieta en el cultivo de corvinas y doradas con microalgas

Sustituir las harinas y aceites de pescado en los piensos para el cultivo de dorada y corvina por derivados de microalgas, ricos en lípidos y omega-3, no sólo contribuye a mejorar el crecimiento y la salud de los peces, sino que eleva la sostenibilidad del sector de la acuicultura marina. Esta es la principal conclusión de la tesis doctoral de Marta Carvalho, investigadora del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-Ecoaqua), titulada Piensos innovadores basados en fuentes de omega-3 novedosas para mejorar la producción mediterránea de peces, por la que obtuvo sobresaliente cum laude tras su defensa el pasado 17 de mayo.

«Los piensos de acuicultura se han basado, tradicionalmente, en harinas y aceites de pescado, que se producen a partir de las poblaciones naturales de peces en el océano, pero éstas están decreciendo por la sobreexplotación. Por ello, la industria de la acuicultura trabaja en la búsqueda de ingredientes alternativos para los piensos, que sean más sostenibles», indicó la autora del estudio.

En este contexto, el estudio realizado por Carvalho, miembro del grupo de investigación en Acuicultura del IU-Ecoaqua, a partir de la alimentación de dos especies importantes en la acuicultura mediterránea, la dorada y la corvina, tiene como principal novedad el haber logrado una innovadora formulación comercial para las piscifactorías, libre de aceite de pescado y con muy baja cantidad de harina de pescado (sólo 15%). «Hemos podido sustituirlo por derivados de microalgas y eso no sólo no ha afectado el crecimiento ni la salud de los peces, sino que también ha contribuido a aumentar la calidad nutricional del producto final, que es el pescado que llegará al consumidor. Las microalgas surgen como un ingrediente novedoso porque son fuentes de omega 3 que, como las harinas y los aceites de pescado, son ácidos grasos muy importantes, no sólo porque contribuye en el crecimiento y la salud de los animales, sino también para prevenir enfermedades en humanos, como las cardiovasculares».

La conclusión más importante de este estudio radica en que el crecimiento y la salud de los peces no se vieron afectados y, en cambio, aumentaron los contenidos en EPA+DHA, los ácidos grasos omega-3 más importantes, con respecto a los piensos que se usan actualmente. «Estos piensos que basan su composición en microalgas, enriquecen su nivel nutritivo, aportan más calidad al tiempo que son más sostenibles ambiental y económicamente», apuntó la autora de la tesis dirigida por la catedrática Marisol Izquierdo, vicerrectora de Investigación y Transferencia de la ULPGC, y por Daniel Montero. Un estudio que, además, le ha valido el segundo premio del V Concurso Cátedra Telefónica de la ULPGC, en la categoría de proyectos de grado, postgrado o tesis.

Aunque la investigación está enfocada en el cultivo de dorada y corvina, a priori sus resultados pueden ser extensibles a otros peces. «Se necesitan estudios complementarios para ver los efectos de la dieta de microalgas en otras especies, ya que cada una tiene su propio metabolismo y requerimiento en diferentes nutrientes. No obstante, todo parece indicar que esta formulación tiene mucho potencial para que sea extensible a otras especies marinas», concluyó la doctora Marta Carvalho, que continúa trabajado en esta línea de investigación para estudiar otros ingredientes novedosos que impulsen una acuicultura más sostenible y saludable.

La tesis doctoral de Marta Carvalho, integrada en el proyecto PerformFish del IU-Ecoaqua sobre piensos innovadores para mejorar la producción de peces, obtuvo una calificación de sobresaliente cum laude dentro de la especialidad de Doctorado Internacional. En la imagen superior, Carvalho en las instalaciones de Ecoaqua, en Taliarte. Abajo, miembros del grupo de investigación en Acuicultura del IU-Ecoaqua y del Tribunal junto a la investigadora tras la defensa de su tesis. |