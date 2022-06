Arranca la EBAU de la «normalidad» en la ULPGC con 5.822 aspirantes: «Historia me tiene hablando solo»

Concienciados y preparados para que los nervios no les juegue una mala pasada, muchos estudiantes apuraban este martes en la Biblioteca del Estado en la capital grancanaria, el último repaso a las materias de la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU), que este miércoles arranca en Canarias con 5.822 matriculados en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Mientras algunos piensan que se juegan su futuro, otros lo ven como «un examen más» aunque miran de reojo a materias como Lengua e Historia.

«La EBAU es una prueba igual que todas las que llevamos haciendo durante el curso, pero Lengua e Historia de España es lo que más me tiene hablando solo. Los números me resultan más sencillos, todo lo que sea Física o Matemáticas lo llevo muy bien, y creo que lo que más se puede complicar es Lengua o Historia». Así encara Javier González, alumno del IES Politécnico las pruebas de acceso a la Universidad -EBAU- que hoy comienzan en Canarias, con 5.822 aspirantes matriculados en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que se celebrarán hasta el sábado, 11 de junio.

Javier estudió el bachillerato de Ciencias, cuenta con una nota media de 9 y su objetivo es estudiar Ingeniería Informática en la ULPGC, cuya nota de corte es de 5, algo que le da tranquilidad, aunque tiene claro que va a ir a por todas. «No necesito nota para Informática pero, igualmente, siempre hay que tirar por lo máximo, porque no sabes lo que te depara el futuro y a lo mejor quieres hacer un doble grado y te pide nota. Por eso creo que es bueno tener la máxima nota posible», señala el joven que, desde pequeño, siempre ha tenido claro su vocación por la Informática, sector al que se dedica la mayor parte de su familia.

También es vocacional la elección de carrera de Claudia Déniz, estudiante del IES Isabel de España, que aspira al grado de Enfermería en la ULPGC. Tiene una nota media de 8,76 del bachillerato, necesita algo más de un 12 y tiene claro que puede alcanzarlo. «Soy bastante optimista porque es un examen más, llevamos todo el año preparándonos para esto y es rellenar un papel más, así que hay que ir tranquilos y atentos». Al igual que Javier, lo más difícil de la EBAU para ella ha sido memorizar el temario de Historia de España, «pero hemos tenido suficiente tiempo para trabajar y ha sido un repaso general, más que nada».

«Llevamos todo el año preparándonos para esto y es rellenar un papel más, hay que ir tranquilos y atentos»

Maryem Mert, del IES La Minilla, reconoce que está muy nerviosa, a pesar de que cuenta con una media de 10 del bachillerato. Quiere estudiar Psicología, para lo que necesita un 9, «pero intento siempre sacar la mayor nota por si acaso». Junto a ella está Elena Sanz, compañera de instituto, que con una media de 9,9, necesita superar el 13 para hacer Medicina, por eso no tiene claro a qué universidad irá. «Como la nota es tan alta voy a ir a donde me cojan». Ambas reconocen que les cuesta memorizar e Historia es una de las materias que más temen.

Lo mismo que Alberto González y Alejandro Campos, compañeros del IES Politécnico. El primero duda entre Ingeniería Informática y Arquitectura, y Alejandro se decanta más por Ingeniería Naval aunque tampoco descarta Arquitectura. Sólo necesitan aprobar, algo que dan por «seguro», pero «siempre hay nervios porque me he marcado el objetivo de sacar una buena EBAU, y quiero lograrlo», apuntó Alberto, quien ha pasado de tener miedo por la sensación de «que me estoy jugando mi futuro» a sentir que tiene las asignaturas bajo control. «Lo más difícil ha sido Lengua porque no hemos tenido una buena preparación, e Historia porque es mucho temario, pero luego ya lo vas llevando al día y se te hace más ameno», subrayó Alejandro Campos.

Todos ellos consideran que esta es la EBAU de la «normalidad» tras la pandemia, y curiosamente, ninguno sabe si tendrá que ponerse o no mascarilla para los exámenes, en cualquier caso «hay mejor ambiente, al habernos quitado la mascarilla a mitad de curso ya nos vemos las caras y todo ha vuelto a la normalidad», subrayaron.