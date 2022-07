La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) celebra el 40 Aniversario de la creación de su Facultad de Ciencias del Mar con la organización de varios encuentros científicos internacionales, que tendrán lugar entre el 4 y 8 de julio en Palacio de Congresos de Canarias. Entre ellos destaca, especialmente, la International Conference on Modern and Fossil Dinoflagellates (DINO12), y el VIII International Symposium on Marine Sciences (ISMS 2022).

DINO12 se celebra del 4 al 6 de julio bajo el paraguas del Observatorio Canario de Algas Nocivas y la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC y está considerado como el evento científico de mayor impacto mundial en la investigación de los dinoflagelados, unas algas microscópicas que forman parte del fitoplancton marino y que sirven de alimento a moluscos y peces. 70 investigadores En esta duodécima edición, se abordarán la toxicidad de estas microalgas en las condiciones medioambientales por el calentamiento global y los riesgos a los que se enfrentan muchas zonas costeras mundiales por este motivo. Para abordar las temáticas más relevantes de este evento, Palacio de Congresos contará con la participación de 70 investigadores, de 14 países. Por otro lado, el ISMS 2022, congreso de carácter bienal organizado por las seis universidades españolas en las que se imparte el grado en Ciencias del Mar (Alicante, Barcelona, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Católica de Valencia y Vigo), se celebrará del 6 al 8 de julio de 2022 y acogerá, alineados con el Decenio de los Océanos (2021-2030), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Estrategia de Economía Azul. La decana de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC, Miriam Torres, destaca que «este evento es un lugar de encuentro ya consolidado entre investigadores y profesionales, así como una oportunidad excelente para que estudiantes y recién egresados y egresadas expongan los resultados de sus Trabajos de Fin de Grado y Másters.