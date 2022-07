Hoy tenemos el placer de entrevistar a Laly Ramírez, Directora del Brains International School Telde.

Laly, lo primero de todo, enhorabuena por los excelentes resultados! Nos gustaría comentar contigo la clave de este éxito...

Muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos. Nuestro Método Brains, esa personalización del trabajo, junto al esfuerzo del alumnado y la dedicación y cariño de nuestro profesorado durante estos años, ha quedado reflejado en los excelentes resultados obtenidos en las pruebas.

¿En qué consiste el Método Brains?

El Método Brains es nuestra forma de entender la educación, es nuestro proyecto educativo donde se fomenta el desarrollo de la autonomía del alumnado y el aprendizaje significativo fundamentado en 5 pilares institucionales que rigen la vida académica de nuestro alumnado:

Educación en Valores: Fundamental en los tiempos que corren. Nuestros programas de Inteligencia Emocional y nuestro Plan de Convivencia están enfocados en formar personas responsables, comprometidas, tolerantes y solidarias a través de diferentes acciones que se realizan en el centro durante el curso. Educación Internacional: Nuestro método no se entendería sin este pilar ya que todo nuestro currículo hasta acabar la secundaria es en inglés, a excepción de lengua y matemáticas, y esto ofrece a nuestro alumnado una mentalidad global, abierta y la posibilidad de estudiar en cualquier país del mundo. De hecho, actualmente tenemos alumnos que han comenzado estudios universitarios en países como EEUU, Holanda o Portugal. Nuestro proyecto además, ofrece el aprendizaje de una segunda lengua, francés o alemán, desde los 3 años y la certificación de las lenguas impartidas a través de las diferentes instituciones como Cambridge ESOL, la Alianza Francesa, el Goethe Institute o el British Council, a través del IELTS, del que además somos el único centro examinador de la provincia en la modalidad online. Deporte y Salud: El aprendizaje desde el movimiento es básico en todas las etapas para que nuestros alumnos adquieran un bagaje de experiencias físicas que les aporten beneficios tanto a nivel de salud física y mental, como de autoestima o relaciones sociales. Además, de la práctica deportiva casi diaria, nuestro alumnado se beneficia de un programa de talleres de hábitos de vida saludable a través de la enfermería escolar, quien colabora estrechamente con el departamento de Educación Física en la realización de estos talleres. De hecho, hace nada nuestros alumnos de Bachillerato han tenido la oportunidad de realizar una formación de RCP y DEA donde han adquirido estas destrezas y se les ha reconocido con una certificación oficial a nivel europeo dentro de la materia de EF. Innovación. Nuestro centro ha sido distinguido como Apple Distinguished School, siendo primer centro de Canarias y segundo de España en obtener dicha distinción precisamente por la parte de innovación educativa donde las novedades tecnológicas y metodológicas se dan la mano y se enlazan a través de los diferentes proyectos interdisciplinares que se plantean en los departamentos. Drones, gafas de realidad virtual e impresoras 3D se entremezclan entre los contenidos de todas las materias y los iPads para que nuestro alumnado se convierta en protagonistas de su propio aprendizaje, consiguiendo que, además de adquirir contenidos, piensen, creen y se motiven a la vez. Formación Académica Única donde se combinan las mejores metodologías activas con la formación permanente del profesorado, donde el profesor es el guía que potencia el talento de nuestros alumnos, atendiendo a cada uno en su propio estilo de aprendizaje.

Cómo conseguís esa personalización del aprendizaje?

Para eso tenemos la suerte de contar con un profesorado implicado, que ama su profesión y está en continua formación para conocer y aplicar las últimas novedades en las aulas y con un Departamento de Orientación, que a través de su Plan de Atención a la Diversidad ofrece el apoyo necesario a los alumnos y familias para que cada alumno pueda abordar cualquier reto que se encuentre en su vida académica. Destacar nuestro proyecto de Aula Abierta, para los alumnos de Altas Capacidades, que da respuesta y atención integral a estos alumnos o nuestro Programa de Apoyo a los Deportistas de Élite que estudian en nuestro centro y que a través de este programa pueden compaginar sus estudios con sus competiciones nacionales e internacionales.

¿Qué crees que os hace diferentes de otros centros?

Creo que la grandeza de nuestro centro es trabajar por la educación holística e integradora real y práctica de nuestro alumnado, teniendo como base un modelo educativo sólido, basado en valores y en una enseñanza práctica y personalizada acorde a sus necesidades; usando las metodologías y tecnologías más innovadoras del momento en varios idiomas, que formarán ciudadanos responsables, comprometidos y capaces de liderar el mundo.

¿Cómo abordáis con los alumnos los nervios de la EBAU?

Con mucha paciencia, mucha práctica y los consejos de nuestro profesorado y Departamento de Orientación quienes hacen un trabajo espectacular durante el Bachillerato para que nuestro alumnado pueda enfrentarse a las pruebas con la seguridad y tranquilidad necesarias para obtener buenos resultados.

¿Qué consejo le darías a las siguientes generaciones?

Sigan trabajando, no se amedrenten ante las adversidades y confíen en que con esfuerzo y trabajo todo se puede lograr. En Brains seguiremos trabajando para ofrecer a nuestras futuras promociones todas las herramientas a nuestro alcance para que puedan ser lo que quieran ser.

Y por último, ¿te gustaría dedicar unas palabras a tus graduados?

No se rindan nunca, persigan sus sueños, utilicen las herramientas aprendidas y valores inculcados para seguir brillando allá donde vayan. Tienen el mundo a sus pies y el talento y la valentía necesaria para conseguir todo lo que se propongan. Como decía TS Elliot, “solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos, pueden descubrir lo lejos que pueden llegar”.

Dare to be you!