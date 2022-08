El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC) exige al Consejo Superior del Deporte una "rectificación" del 'Plan de Digitalización de la Prescripción de Actividad Física', un acuerdo que capacita exclusivamente a médicos y enfermeros a prescribir ejercicio terapéutico, excluyendo a los fisioterapeutas, para que sea supervisado por educadores deportivos, no siendo este colectivo personal sanitario.

Este acuerdo fue suscrito en la Conferencia Sectorial del Deporte, compuesta por las comunidades autónomas y el Ministerio de Cultura y Deporte y publicado en el BOE el pasado 4 de julio, "sin que haya habido ningún representante del sistema de salud público", denuncian. El organismo canario se suma así a la oposición frontal que ya ha manifestado el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, la Asociación Española de Fisioterapeutas y la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia.

Los fisioterapeutas manifiestan que la prescripción de actividad física desde un organismo socio deportivo "excede las funciones de los educadores deportivos, entra en conflicto con el criterio de los profesionales sanitarios e invade directamente las competencias propias de la fisioterapia", explica Santiago Sánchez, presidente de la COFC. El representante de estos profesionales canarios denuncia "que se ignore a los fisioterapeutas como promotores de la salud y la prevención de la enfermedad y el abordaje de la cronicidad y, en su lugar, se destina dinero para que profesionales no sanitarios traten a pacientes, con el riesgo que eso conlleva para su tratamiento, y la inseguridad jurídica para estos profesionales".

Los fisioterapeutas canarios lamentan no haber sido incluidos como colectivo por el Consejo Sectorial de Deportes durante la tramitación de este plan de digitalización. Asimismo, advierten del peligro de pautar actividades deportivas con fines terapéuticos a personas con patología sin el conocimiento sanitario pertinente "algo que incumple la legislación sanitaria y su código ético". Es por ello que solicitan al Ministerio de Sanidad su mediación para proteger a los pacientes.

Conflicto con la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales

El COFC asegura que el nuevo plan de digitalización de la prescripción de actividad física entra directamente en conflicto con la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) "porque son los sanitarios quienes conocen los movimientos terapéuticos en el tratamiento de personas enfermas, una indicación que debe ser individualizada y tutelada", asegura Sánchez.

Sánchez denuncia un intrusismo evidente si, en el marco del debate pluridisciplinar en el que los profesionales de la Educación Física "son sin duda un apoyo, se aparta a los fisioterapeutas de sus competencias para indicar ejercicios terapéuticos".

Por otro lado, y no menos importante, no se está teniendo en cuenta con esta medida la imposibilidad legal de cesión de datos de salud a profesionales no sanitarios. Resulta imposible actuar con seguridad ante estos pacientes sin acceso a ciertos datos de sus historias clínicas, y es evidente que los educadores físicos no pueden acceder a ellos al no ser profesionales sanitarios.

No tener en cuenta estas cuestiones básicas puede derivar en un despilfarro de dinero público, al que podría dársele un uso más adecuado con otras medidas mucho más necesarias y ya reclamadas repetidamente, como una mayor dotación de fisioterapeutas en los sistemas públicos de salud.

En este sentido, un comunicado hecho público por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, la Asociación Española de Fisioterapeutas y la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia, expresa que, si no hay rectificación, "denunciarán este acuerdo tanto a nivel administrativo como judicial".