El ocio nocturno de Canarias refuerza la seguridad por la ola de pinchazos. Con un solo caso de pinchazo en un local de ocio denunciado en Canarias, en concreto en el municipio lanzaroteño de Yaiza el pasado mes de junio, Canarias permanece ajena a la ola de pinchazos, sobre todo a mujeres, en locales de ocio nocturno de la Península.

Además, en este caso concreto la Guardia Civil, descarta que la víctima fuera sometida con este pinchazo a alguna técnica de sumisión química ya que tras realizarle las pruebas correspondientes dio negativo en toxicología.

Desde la Asociación Canarias de Noche, remarcan que el ocio nocturno del Archipiélago es seguro. «En las Islas la situación está tranquila. No hemos registrado ningún caso y no tenemos constancia de pinchazos en locales de ocio nocturno. Por eso no hay que caer en el alarmismo», explica Alejandro Negrín, empresario y presidente de la asociación.

Vigilancia

La ausencia en las Islas de réplicas de esta acción violenta que comenzó a principios del mes de julio en Navarra, y que se concentra en gran parte en locales de ocio nocturno de Cataluña, no quiere decir que los locales bajen la guardia. «La seguridad del ocio nocturno de Canarias en sentido está garantizada. Desde hace unas semanas se ha reforzado la vigilancia en el acceso de los principales locales. Hay un mayor control para estar atentos a si se portan elementos extraños. No hay nada que temer», añade Negrín.

Es por todo esto que desde la Asociación Canarias de Noche llaman a no caer en el alarmismo. «La mayoría de casos parece que se están dando en Cataluña, sobre todo en Barcelona. Aquí no se han dado», subraya.

El sector vive el primer verano libre por completo de las restricciones provocadas por la Covid-19 aún remontando el daño de haber permanecido meses cerrados. «La cosa sigue algo floja. Aún se nota el daño de la pandemia», afirma.

Más denuncias

Mientras en Canarias la situación sigue tranquila, en la Península se han vuelto a registrar denuncias por pinchazos, en la gran mayoría a mujeres, en centros de ocio nocturno. De hecho, según la Cadena Ser, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigan más de 260 casos de pinchazos en locales de ocio nocturno de toda España. Hace una semana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska confirmó en una entrevista para TVE que habían 60 casos bajo investigación. Nueve días después las denuncias se han incrementado en 200.

En todos los casos los informes toxicológicos han dado negativo, según la Guardia Civil y la Policía Nacional, ni se ha detectado algún delito posterior a la agresión.

Aún no hay detenidos y las fuerzas de seguridad no han podido elaborar una tipología sobre estos sucesos, pero desvinculan los pinchazos del problema de la sumisión química.

En todos estos casos sí se ha confirmado la existencia de evidencia física de la agresión, en forma de pequeña herida, pero todos los informes toxicológicos realizados han dado negativo, por lo que se descarta el intento de inocular algún tipo de estupefaciente o medicamento con el fin de sumir químicamente a la víctima.

Los investigadores intentan aclarar el objetivo último de estos pinchazos, que no están conectados entre sí, para determinar si el fin es la comisión de algún tipo de delito o sembrar el miedo. De momento creen que se están realizando por diversas motivaciones.

Fiestas

En plena temporada de fiestas patronales, los casos se está multiplicando cada fin de semana por toda la geografía peninsular. Efectivos de la Ertzaintza y de Guardia Municipal están investigando cuatro posibles casos de pinchazos que se habrían producido durante la primera noche de la Aste Nagusia (Semana Grande) de San Sebastián, que arrancó en la tarde de este sábado, según informaron a Efe fuentes municipales.

Todos los casos se habrían producido en la Parte Vieja de la capital guipuzcoana y en uno de los casos ya se habría interpuesto denuncia. El Ayuntamiento de San Sebastián, a través de su Departamento de Igualdad, ha intensificado con motivo de la Semana Grande, y ante la proliferación de pinchazos a mujeres en fiestas, su campaña de sensibilización y prevención de las agresiones sexistas, que puso en marcha el pasado mes de junio.

A estos casos se suman otros siete durante la celebración de las Fiestas de San Lorenzo de Huesca; otro durante la celebración de las fiestas de Sant Llorenç, en la localidad de Alaior, en Menorca; cuatro pinchazos a menores de edad en la feria de Valverde del Camino (Huelva) o el caso de una joven que denunció haber sufrido este tipo de agresión cuando estaba de fiesta de Zumaia, Gipuzkoa.