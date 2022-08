Los libros de texto se suman al rechazo de las Ampas al «copago» en educación

Los representantes de las asociaciones de padres y madres de alumnos en Canarias se reúnen hoy con la Consejería de Educación del Gobierno Autónomo para reclamar el fin del «copago» en la etapa de la educación obligatoria, o lo que es lo mismo, el fin de las tasas de matrículas y de las aportaciones económicas para material escolar y gastos de funcionamiento de los centros; además de la gratuidad de los libros de texto. «Si la legislación dice que la educación tiene que ser gratuita entonces los libros de texto deberían ser gratuitos o deberíamos aspirar a un nuevo sistema en los que recursos didácticos no pasen por la compra obligatoria de los libros de texto», indicó Sergio de la Fe, presidente de la Federación Insular de Ampas Galdós, y vicepresidente primero de la Confederación regional, Confapa Canarias.

A las puertas de un nuevo curso que ya no está marcado por la pandemia de covid-19, los representantes de las familias dirigen sus esfuerzos a eliminar «un copago que no es legal» a pesar de haberse «normalizado». Rechazan que se les pida dinero en concepto de matrículas, para fotocopias y otros materiales, y que en los consejos escolares «se apruebe de manera voluntaria el ir en contra de la legislación para aportar dinero y materiales que debieran salir de los fondos con los que se dotan al sistema educativo»._Por tanto, las Ampas lanzan este año el mensaje de que «no es normal, no es legal» el copago en la educación obligatoria. «Si tienen que pedir a las familias que traigan el papel higiénico para el baño o que paguen las fotocopias para poder poner los exámenes al alumnado, entonces es que existe una infrafinanciación de los centros educativos», indicó De la Fe.

Lomloe

Los representantes de padres y madres de alumnos del Archipiélago, también lamentan el retraso en la publicación del nuevo currículo escolar debido a la entrada en vigor de la nueva ley educativa, la Lomloe, que ha ocasionado que muchas familias no sepan que libros comprar a escasas dos semanas de comenzar el nuevo curso académico 2022/2023.

Desde Confapa Canarias, y en apoyo a las reivindicaciones del propio profesorado, señalan el malestar porque el decreto del nuevo currículo escolar no se haya aprobado con antelación._«Lo cierto es que estamos en la época en la que estamos, y todavía no se han publicado los currículos, con lo cual, si lo sumamos a otra preocupaciones paralelas, como la de los libros de texto, el aumento de precios… esto no es más que echar más leña al fuego a nuestra incertidumbre».

Al respecto se preguntan las causas que han retrasado la publicación de los currículos, que califican como «el corazón del plan educativo de cada centro», al especificar los aprendizajes imprescindibles que se necesitan para cada una de las etapas y los criterios con los que se va a evaluar.

La Consejería de Educación aclara que en Primaria se mantienen los libros del pasado curso, mientras que en Secundaria la decisión la toman los Consejos Escolares de cada centro

También critican el hecho de que en algunos centros educativos se hayan distribuido el listado de libros en los cursos donde entra en vigor la Lomloe, sin que se hayan publicado aún los currículos. «Hay una cuestión que las familias hemos visto con cierto asombro, y es que ya nos habían anunciado que en los cursos impares se iba a implantar los currículos que provienen de la Lomloe, y sin embargo, en el momento de las matrículas muchas familias han recibido el listado de material y libros también. Eso nos ha dejado un poco a pie cambiado porque no sabemos si simplemente ha sido un copia y pega, o es que directamente, al prever que esos currículos no iban a estar, necesariamente iban a tirar de lo que ya existe».

En este sentido, desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias señalan que, si bien entienden la incertidumbre generada entre las familias, no se debe equiparar el currículo con el libro de texto. «El libro es una valiosa herramienta, pero una más de tantas otras con las que nuestro profesorado sabe trabajar».

Aclaran, no obstante, que en los cursos donde se implanta la Lomloe, en el caso de Primaria, se mantienen los libros del curso pasado y en Secundaria en función de lo que determine el Consejo Escolar de cada centro educativo.

Respecto a la causa por las que Canarias no ha aprobado aún el decreto curricular, desde Educación informan que ya han sido publicados los borradores de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes se han conformado diversas comisiones de profesorado para que desarrollen los currículos de cada una de las áreas y materia. Para ello, el profesorado cuenta con la premisa de trabajar con los publicados por el Ministerio de Educación y FP, pudiendo enriquecer los mismos hasta un 40%, y contemplar seis líneas estratégicas comunes y transversales a todos ello: Desarrollo sostenible, perspectiva de género y coeducación, educación inclusiva, emocionalidad competente, sentido cultural de la educación, y educación en el patrimonio natural, social y cultural canario

«Al ser aprobado por Decreto el documento resultantes es sometido a participación ciudadana, a la valoración de cada una de las consejerías del Gobierno, al Consejo consultivo de Canarias y al Consejo Escolar de Canarias. Es por eso que su elaboración es muy laboriosa pero más garantista y recoge las aportaciones de diversos sectores de la comunidad educativa», indica la Consejería.