Wayalia, la empresa líder en cuidado de personas mayores a domicilio en Canarias

Wayalia, empresa líder en Canarias, ofrece un servicio de la más alta calidad en el cuidado de las personas mayores a domicilio. La atención personalizada y cercana son los sellos de identidad de la marca, que ya cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en el sector con más de 10.000 familias satisfechas con sus servicios en toda España.

La compañía, especializada en el cuidado domiciliario de las personas mayores y adultos en situación de dependencia, sigue su plan de unir a cuidadores profesionales y familias, ofreciendo un servicio con garantías, seguro y totalmente personalizable dependiendo de las necesidades y requerimientos de cada cliente. La oficina de Wayalia Las Palmas, situada en la Calle Luis Doreste Silva número 95, no solo ofrece un nuevo servicio que permite a los mayores poder disfrutar de la etapa de envejecimiento en la comodidad de sus hogares, si no que también crea nuevos puestos de empleo para centenares de profesionales de atención domiciliaria y profesionales sociosanitarios. Unir a familias y a cuidadores expertos es fundamental para Wayalia, ya que 9 de cada 10 adultos mayores de 65 años prefiere enjevecer en su hogar y no en una residencia.

Wayalia apuesta por una atención cercana e individualizada. Cada servicio que prestamos es único y especial, donde la calidad y la personalización son factores esenciales. Trabajamos activamente para crear experiencias de servicio únicas, que impacten de manera positiva en la calidad de vida de nuestros mayores

Nuestra amplia experiencia en el sector nos posiciona como empresa líder en el cuidado de personas mayores y dependientes a domicilio, al haber sido capaz de integrar un sistema digital con la más alta tecnología y un modelo tradicional y cercano de atención personalizada mediante su amplia red de oficinas distribuidas por todo el territorio nacional. Una marca que ha ido creciendo y evolucionando para adaptarse a los requerimientos de cada caso. Todo ello, sin perder un ápice de profesionalidad y calidad en sus servicios.

La comunicación de los familiares con la empresa o los profesionales es constante a través de diferentes herramientas digitales como la web o los canales de mensajería instantánea, mientras que la compañía dispone de un sofisticado sistema de comunicación interna que conecta todos los servicios y profesionales para optimizar las posibilidades. De esta forma, se obtiene una atención adecuada en la que las personas mayores o dependientes son los verdaderos protagonistas.

Wayalia Las Palmas, empresa líder en Gran Canaria en el cuidado de personas mayores y dependientes a domicilio, cuenta con la certificación de calidad ISO 9001 de la mano de la certificadora multinacional SGS. La certificación ISO 9001 es el estándar internacional publicado por ISO (International Organization for Standardization) que establece de manera efectiva un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).

La calidad es uno de los principios más importantes de una empresa y para Wayalia Las Palmas no podía ser de otra manera. El principal objetivo para obtener esta certificación es lograr la satisfacción del cliente, mediante el establecimiento de procesos de mejora continuada dentro de la organización. Los estudios lo confirman: todas las organizaciones que reciben esta certificación han demostrado su saber hacer, además de que su sistema de gestión de calidad debe cumplir con los requisitos, políticas y procedimientos establecidos por la norma ISO 9001. Este conjunto define la manera en que una empresa elaborará y entregará los servicios a sus clientes, con el fin de garantizar su satisfacción.

La extensa red de oficinas en numerosos puntos del país permite a los clientes de Wayalia acceder a los servicios si se desplazan, ya sea de forma temporal o permanente. A día de hoy contamos con 27 sucursales en España, que consolidan su crecimiento y reafirman la demanda de las familias por una atención de calidad.

Wayalia Las Palmas está situada en la Calle Luis Doreste Silva, 95 (35004) Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928.262.893