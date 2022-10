Ramón Barrera: "La creatividad es una competencia educativa que debemos potenciar"

¿Qué diagnóstico hace del sistema educativo en España?

Yo valoro mucho el trabajo de los profesionales de la Educación. Creo que cuando hay buenos profesionales de la educación y de la salud la sociedad progresa. El sistema educativo, como cualquier otro sistema, tiene muchas cosas que necesitan una reflexión, un replanteamiento y, quizás, algún cambio, pero creo mucho en lo que se está haciendo. Creo que hay muchas cosas que se está realizando bien y hay que poner la mirada también en esos puntos. Muchas veces vemos el sistema educativo como si tuviésemos que cambiarlo entero y modificar muchas cosas, como si no sirviera nada. Ese es un planteamiento que no comparto. Creo que en toda la educación hay cosas que exigen, en este mundo tan rápido y veloz, adaptarnos a las nuevas inquietudes o necesidades para cumplir las expectativas. Veo que es necesario dar nuevas respuestas pero también que se están haciendo cosas muy válidas. Tampoco quiero entrar mucho en la parte de la legislación y las continuas modificaciones pero entiendo que también es una parte importante a nivel educativo.

¿Cuáles son a su juicio las cosas que se están haciendo bien?

Lo miro también con cierta perspectiva porque yo trabajo en temas de educación, y de formación sobre todo, pero tampoco estoy ahora mismo en un centro educativo, estoy continuamente entrando y saliendo. Tengo mi manera de compartir ideas sobre cómo podríamos hacer en la educación que son muy personales y es lo que intento compartir cuando participo en eventos como el organizado para este sábado por ANPE Canarias. Entre las cosas que se hacen bien, creo que depende muchos de los sitios y del grado, destaco la necesidad de entender esa dualidad, después de estos dos años de pandemia, del mundo online o como yo lo denomino ese mundo figital, es decir el mundo físico y el digital, me parece que ahí nos tenemos que poner un poco las pilas. Lo hemos entendido y se están haciendo cosas interesantes, también hay muchas maneras de introducir esa tecnología de una manera práctica en el aula e incorporar cosas que al alumnado le puedan parecer más útil e interesante y luego me parece muy buena la capacidad que tienen ahora las redes de difundir cosas que se hacen, de compartir por parte del profesorado experiencias o prácticas que han salido muy bien y creo que es una fuente interesante de inspiración. También, como le digo a los alumnos, de copiar de los buenos. Es un momento de difusión de muchas buenas prácticas y de nuevas maneras de entender las estrategias educativas.

¿Y las que se hacen mal?

Entre las cosas susceptibles de mejorarse creo que nos queda avanzar en que el alumnado sea más protagonista en su proceso de aprender. En entender que debemos favorecer más en el aula la creatividad, también por parte del docente. Entender que el programa y el proyecto educativo son prioritarios pero a partir de ahí ver cómo podemos alcanzar los objetivos porque se pueden alcanzar de diferentes maneras y siempre favoreciendo esa creatividad, tanto del alumnado como del docente que en muchas ocasiones infravaloramos la labor del profesorado. No se trata solo de ir a dar clases sino que estas sean constructivas, educativas, interesantes y dialógicas. A nivel docente me gusta mucho la creatividad y creo que es una competencia que deberíamos también potenciar junto con la comunicación. Entendiéndola desde un doble sentido, tanto la comunicación del alumnado como la del docente. La capacidad no solo de ir a dar clases sino de contarlas.

¿Por qué es fundamental motivar al alumnado?

Motivar es muy importante, pero no soy tan partidario porque la motivación es tener motivos no ánimos. Cuando hablamos de motivar nos referimos también a estimular las ganas de aprender que es lo que hace que las personas quieran saber, al final es también el trabajo del docente. Estimular que otro quiera saber. No sé hasta que punto los docentes son los únicos responsables de motivar al alumnado, lo que sí siento es que a lo mejor hay docentes que desmotivan al alumnado. Cada uno tiene sus motivos, sus propósitos y el sentido de las cosas, y ahí dudo que tengamos que tener los docentes la única responsabilidad de ser los que tengamos que motivar a nadie.

¿Quién tendría que motivarlos?

Creo que cada uno tiene que encontrar y entender qué es lo que les mueve. Encontrar por qué las cosas tienen sentido para él o los propósitos. Por eso para mí el motivo también es vincularlo con los objetivos y con las metas personales. A nivel educativo debemos explicarles los motivos, el para qué, el sentido por el que hacemos las cosas o estudiamos y enseñamos. Luego cada uno tiene que vincularlo con los objetivos y las metas personales. Por otra parte está el ánimo pero este va y viene. Puedes estar motivado pero desanimado o animado y desmotivado. A veces hablamos de motivar al alumnado pero se nos olvida la motivación del docente, qué les mueve a estar en el aula.

¿Cree que persiste la idea de que la educación es aburrida?

Aburrida no sé si lo es, a lo mejor para el alumnado en alguna ocasión. También hablamos del aburrimiento como si fuera algo negativo y muchas veces de él surge la creatividad. Estamos sobreestimulados y parece que no nos podemos permitir aburrirnos nunca. Me inventé la palabra sorprendizaje que resume que para aprender te tienen que sorprender, sobre todo tenemos que ayudar a que el alumnado se sorprenda y sea capaz de llegar a hacer y ser. Que nos aburramos por que no podemos estar en un alarde continuo de sorprenderles.

¿Cómo se encuentra el equilibrio?

Creo que es entender dónde está la utilidad y que no todo tiene que ser de forma inmediata. Aprender es un proceso, es lento y difícil, entonces también hay que esperar. La inmediatez prima y parece que no tenemos paciencia cuando queremos enseñar y aprender. Es un proceso que necesita tiempo y eso es importante de entender y ahí hay un equilibrio interesante. Otro concepto que me gusta es el caórdico, que es el caso y el orden, debe tener también un equilibrio. Tiene que haber orden porque debe haber un programa y un proyecto pero el caso también es interesante. Hay caos cuando se trabaja con alumnos, en el aula también puede haberlo y no pasa nada. Debe haber un equilibrio entre ambos. Si hay mucho orden y poco caos la gente solo obedece, y cuando hay mucho caos y poco orden hay descontrol. Hay un equilibrio ahí del que también surge la creatividad.

¿Qué importancia tiene la creatividad en la labor docente?

Muchísima. Es la facultad de crear y te vas a crear y producir algo de la nada. Es crear, generar por ti y para ti primero, hay que darle vida porque si no es un sueño y luego hay que compartirlo. Creo que en el aula deben haber momentos en que la creatividad esté vinculada a la generación de ideas, cuantas más ideas mejor, favoreciendo la originalidad, la fluidez, la sensibilidad y permitir equivocarse. Ese es para mí el desarrollo de la creatividad en el aula.