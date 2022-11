Canarias acoge el debate científico sobre el uso terapéutico de psicodélicos en salud mental

Canarias se convierte mañana, 19 de noviembre, en el centro del debate sobre el uso de drogas psicodélicas para innovar el tratamiento en el campo de la salud mental. Expertos internacionales en la investigación en este campo, provenientes de diferentes disciplinas, y con experiencia en los ámbitos clínicos y sociales, exponen en la Conferencia Psicodélica. Abordajes innovadores en salud mental: logros y desafíos de la terapia asistida con psicodélicos, que se celebra en Corralejos, Fuerteventura, los resultados de los últimos estudios que avalan el uso terapéutico de sustancias como el MDMA -conocido popularmente como éxtasis-, psilocibina -principio activo de los hongos alucinógenos-, ibogaína, ayahuasca o LSD, en el tratamiento de la depresión mayor, trastornos de estrés postraumático o adicciones, entre otros.

«Hay una grave crisis en los tratamientos en salud mental, los que existen tienen una serie de limitaciones que hacen que sea necesario innovar en este campo. Los psicodélicos se están mostrando muy prometedores en una serie de líneas de investigación y de tratamientos», indicó José Carlos Bouso, psicólogo clínico y doctor en Farmacología, y uno de los investigadores más destacados del país, en estudios relacionados con los beneficios potenciales de las plantas psicoactivas, principalmente la ayahuasca y la ibogaína. Bouso, que imparte la conferencia Del Renacimiento a la Ilustración Psicodélica: logros y desafíos, difundirá las claves sobre el papel de los psicodélicos para innovar los tratamientos en salud mental.

Ensayos clínicos

El director científico de la Fundación ICEERS en Barcelona, señala los avances que se están experimentando en el uso de sustancias como la ketamina, que ya ha sido autorizada por la Agencia Española del Medicamento en el tratamiento de la depresión mayor; o la psilocibina , que está en fase III de ensayo clínico para el tratamiento de la depresión mayor; y la MDMA o éxtasis, también en fase III de ensayo clínico para el trastorno de estrés postraumático en Europa y EEUU. «En España ya hay ensayos con ibogaína -que es el principio activo de una planta africana-, y que estamos utilizando en el tratamiento de la dependencia a opiáceos».

Respecto a las ventajas de los psicodélicos, Bouso apuntó, en primer lugar, que son inocuos frente a los medicamentos clásicos para tratar problemas de salud mental, «que a largo plazo tienen muchos efectos secundarios».

También destacó que los fármacos habituales tardan varias semanas en hacer efecto, mientras que en los psicodélicos el efecto es inmediato o en las horas siguientes. «Se ha visto en la ketamina o en la psilocibina como el efecto antidepresivo empieza a las 24 horas».

Y como tercera ventaja de los psicodélicos, indicó que no precisan de un tratamiento continuado en el tiempo o cronificado, tan sólo requieren de un uso en dos o tres veces, a lo largo de un proceso terapéutico. «Hablamos de que estos fármacos tienen unos efectos psicológicos importantes, producen estados alterados de conciencia potentes, con lo cual no se administran como los medicamentos clásicos, sino que van acompañados de un proceso de psicoterapia, por eso se llama psicoterapia asistida con psicodélicos, porque no es administrar simplemente un fármaco sino hacer todo un proceso terapéutico en el que en algunos momentos puntuales se administre el fármaco para coadyuvar al proceso terapéutico».

José Carlos Bouso concluyó que la incorporación de los psicodélicos a la práctica clínica en salud mental será una realidad en dos años, con la psilocibina en depresión, y MDMA en trastorno de estrés postraumático. También se está investigando sus aplicaciones en trastornos alimenticios, en trastornos de la ansiedad como el trastorno obsesivo compulsivo, o en el tratamiento de drogodependencia. «En la Conferencia, no sólo queremos abrir el debate sobre el uso terapéutico de los psicodélicos, sino llevar a Canarias el conocimiento sobre la innovación en salud mental con estos medicamentos y tratar de fomentar e impulsar la investigación y la práctica clínica».

El investigador de la Universidad de Las Palmas de GranCanaria, Luis Alberto Henríquez, profesor titular de Toxicología y miembro fundador de la Asociación Científica Psicodélica, también destacó la importancia de abrir el debate «serio, científico» sobre el potencial de estas sustancias en el abordaje de trastornos y enfermedades en salud mental. «Hemos visto como ha aumentado el consumo de benzodiacepinas, ansiolíticos y antidepresivos, sobre todo a partir de la pandemia, y se ha comprobado que estos fármacos, que son adictivos, no funcionan. Mientras que las sustancias psicodélicas tienen bajo poder de adicción, son muy poco tóxicas y en situaciones controladas, ya que tienen unos protocolo de seguridad muy específicos, los resultados aparentemente son muy buenos, no sólo en depresión y ansiedad, también se ha demostrado en ensayos clínicos, que ayudan a combatir la adicción a la heroína y a la metadona», apuntó.

El experto de la ULPGC impartirá la ponencia Hofmann vs Paracelso: ¿Desafían los psicodélicos las bases de la toxicología? Revisión de riesgos e hipótesis de trabajo, donde expondrá los resultados de una amplia revisión bibliográfica sobre la realidad que hay detrás de la leyenda que habla de la inocuidad de los psicodélicos. «Hay casos reportados de personas que, sin querer, ingieren hasta 100 o 200 veces la dosis normal de LSD y no les pasa nada, mientras que si te tomas cien veces la dosis de paracetamol acabas con insuficiencia renal en el hospital. Por eso esta Conferencia tanta importancia, porque es la primera vez en los años recientes en la que se reúnen los científicos que trabajan en esto en España, con la idea de agitar el debate social, trasladarlo a los políticos y que se facilite la investigación».