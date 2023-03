La evidencia científica ha demostrado que la prevalencia de insuficiencia cardíaca se duplica cada década a partir de los 40 años1. (1 Rodríguez-Artalejo F, Banegas Banegas JR, Guallar-Castillón P. Epidemiología de la insuficiencia cardíaca. Revista Española de Cardiología. 2004; 57(2):163–70. http://dx.doi.org/10.1157/13057268 Si a este hecho se suma que cerca del 57% de los españoles presenta al menos un factor de riesgo cardiovascular -tabaquismo, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, sobrepeso, u obesidad, entre otros2-; (2 Fundación Española del Corazón (2021). Encuesta de Salud de la Fundación Española del Corazón) resulta fundamental realizarse revisiones cardiológicas periódicas a partir de los 45 años, tal y como recuerdan los especialistas del servicio de cardiología del Hospital Vithas Las Palmas.

“Esta patología cardíaca se produce cuando el corazón no bombea la sangre correctamente, siendo incapaz de satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. Como resultado, aparecen síntomas de congestión por acúmulo de sangre, tanto a nivel pulmonar -produciendo falta de aire durante el esfuerzo y, en etapas avanzadas, incluso en reposo-, como del resto del organismo (edemas en los tobillos, aumento del tamaño del hígado, ascitis)”, explica el Dr. Egon Gross, jefe del servicio de Cardiología del Hospital Vithas Las Palmas.

La insuficiencia cardiaca puede ser crónica o debutar inesperadamente, de ahí que el especialista destaque algunos de los principales síntomas de la insuficiencia cardiaca, entre los que destaca: “el dolor torácico, pues la insuficiencia cardíaca es en un gran número de casos el resultado de un ataque cardíaco; la falta de aliento o sensación de falta de aire al hacer cualquier actividad; la fatiga y la sensación de cansancio al hacer ejercicio; así como la irregularidad en los latidos del corazón”, detalla el Dr. Egon Gross.

El 2,34% de la población adulta española padece insuficiencia cardíaca

Diversos estudios apuntan que más de 60 millones de personas en todo el mundo tienen insuficiencia cardíaca1. (1. Escobar C, Palacios B, Varela L, Gutiérrez M, Duong M, Chen H, Justo N, Cid-Ruzafa J, Hernández I, Hunt PR and Juan F. Delgado. Prevalence, Characteristics, Management and Outcomes of Patients with Heart Failure with Preserved, Mildly Reduced, and Reduced Ejection Fraction in Spain. J. Clin. Med. 2022; 11: 5199. https://doi.org/10.3390/jcm11175199). De hecho, las últimas investigaciones señalan que esta patología afecta al 2,34% de la población adulta en España. “Estas cifras resultan comprensibles si tenemos en cuenta el envejecimiento general de la población española, así como los hábitos de vida propios de sociedades occidentales -sedentarismo, hábitos alimenticios poco saludables, consumo de tabaco y alcohol, etc.- que incrementan la prevalencia de comorbilidades, como como la hipertensión o la diabetes, que inciden en la insuficiencia cardíaca”, señala el jefe del servicio de cardiología del Hospital Vithas Las Palmas.

Prevención para evitar los factores de riesgo cardiovascular

De acuerdo con el Dr. Egon Gross, “la insuficiencia cardíaca es la etapa final común de muchas cardiopatías. De hecho, una vez diagnosticada, si no se trata, la mortalidad a causa de esta patología es muy alta, por lo que se debe acudir al especialista. Esta enfermedad cardiológica puede tener síntomas graves y, en ocasiones, en casos más extremos, puede requerir un trasplante de corazón o de dispositivo de asistencia ventricular.

“Cuatro fármacos son los pilares fundamentales del tratamiento de la insuficiencia cardiaca: betabloqueantes, ARNI, inhibidores SGLT2 y antagonistas mineralocorticoides. También existen los dispositivos de asistencia ventricular”. Aun así, prosigue el especialista, “la prevención resulta fundamental para evitar y controlar los factores de riesgo cardiovascular. Una alimentación variada y equilibrada, rica en verduras y frutas, así como la práctica regular de actividad física, ayudarán a los pacientes que padezcan hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes, sobrepeso u obesidad”, insiste el Dr. Egon Gross.

Chequeos cardiológicos a partir de los 45 años

Si el paciente presenta factores de riesgo cardiovascular de base, es fundamental que se realice revisiones cardiológicas anualmente, con el objetivo de evaluar el funcionamiento del corazón, los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio. “Estas revisiones cardiológicas están pensadas, tanto para hombres como para mujeres, a partir de los 45 años. Este tipo de chequeos suelen constar de un análisis de sangre, medición de la presión arterial, así como de diversas pruebas para conocer el estado del corazón como el ecocardiograma, el electrocardiograma y la ergoespirometría”, destaca el jefe del servicio de cardiología del Hospital Vithas Las Palmas.

