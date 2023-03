La bombilla se encendió en junio de 2021, cuando la redactora de Diario de Ibiza Marta Torres Molina (Ibiza, 1979) entrevistó al jefe de servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Can Misses, Carlos Luis Errando Oyonarte. "Escuchándole, me di cuenta de que no sabemos nada de los anestesistas", explica la periodista, "están allí en el quirófano, en la cabecera de la mesa de operaciones, quieto como un pantocrátor como si no hiciera nada". Pero nada más lejos de la realidad. "La gente debería saber lo que hacemos", le comentó el médico.

Torres recogió el guante pero no fue hasta diez meses más tarde cuando pudo pasar esta idea al papel. El reportaje ‘Anestesia: mientras duermes’, se publicó en Diario de Ibiza, del grupo Prensa Ibérica, el 2 de abril de 2022, y gracias a este trabajo la periodista ibicenca ha ganado el premio de Periodismo en Medicina Personalizada de Precisión en su categoría de medios impresos y digitales, que otorga la Fundación Instituto Roche y que se entregó ayer por la noche en Madrid. Una forma de trabajar "Me ilusiona, pero no lo veo como una validación a mi trabajo sino, más bien, a una forma de trabajar", explica Torres. "Estamos en un momento en que todo va muy deprisa, en el que se hacen textos cortos, muy inmediatos, sin darle la vuelta a las cosas. Que se reconozca esta otra forma de trabajar, en la que vas con la libretita y un boli para escuchar y hablar con la gente, que es como creo que se tienen que hacer las cosas, es lo importante". Al Premio de Periodismo en Medicina Personalizada de Precisión de esta edición se han presentado más de 270 trabajos en las dos categorías: medios impresos y digitales y medios audiovisuales. En la primera categoría, ha obtenido el accésit el reportaje de Verónica Palomo ‘Mujeres invisibles: el sesgo de género en medicina que urge erradicar’ publicado en la revista Consumer. En la categoría de medios audiovisuales, ha obtenido el primer premio el podcast de Cristina Mitre ‘Alzhéimer, el ladrón de la memoria, con la doctora Mercè Boada’, y el accésit ha recaído en ‘Más allá de la ecografía’ emitido con Canal Sur TV. Para la selección de ganadores, la Fundación Instituto Roche ha contado con un jurado integrado por destacados profesionales con experiencia en el campo del periodismo científico y sanitario, y presidido por el periodista Manuel Campo Vidal. "Al principio no tuve claro si presentarme porque no sabía si mi trabajo encajaba en la categoría de ‘periodismo de medicina personalizada de precisión’", explica Torres, «pero finalmente m dije, ‘va , total, preséntate’». Y, para su sorpresa, el reportaje no solo pasó el corte inicial sino que ha obtenido el premio al mejor trabajo en un medio impreso o digital. Para la periodista ibicenca, la pasión por aprender cosas nuevas es indispensable cuando se hace periodismo sanitario: "Me gusta porque yo también aprendo muchísimo. Cuando me explican, por ejemplo, qué es un aneurisma o cómo funciona un pulmón externo, flipo. Me parece súper interesante, me encanta. Soy la primera en aprender, me parece lo más divertido del mundo, luego trato de compartirlo con los lectores". En este caso, también cuenta la habilidad de la periodista para convertir un contenido científico en un texto ameno para el gran público, y lograr la complicidad de un profesional sanitario con voluntad didáctica: "Los hay que sí entienden bien que hay que explicar lo que hacen de manera didáctica, que te cuenten las cosas para ‘mortales de letras’, como a mi me gusta decir", señala Torres, que espera seguir aprendiendo y no perder la capacidad de sorpresa para transmitir nuevas historias a sus lectores.