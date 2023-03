Asturias se abrasa y se parte. Noventa incendios activos; la autovía del Cantábrico cercada por las llamas y cortada en Cadavedo (Valdés); cerradas también la nacional 634 en Bahínas (Castrillón) y dos carreteras autonómicas en Fontoria (Belmonte de Miranda) y Naraval (Tineo); evacuada una residencia de ancianos en Querúas (Valdés) y también cientos de personas de sus casas en cerca de una veintena de pueblos del Occidente…

Las llamas avanzan incontrolables. Durante la noche alcanzaron Oviedo. Es obra de "terroristas", clama el presidente del Principado, Adrián Barbón. "Ya se ha identificado a un sospechoso", anuncia la delegada del Gobierno, Delia Losa. Ambos piden colaboración ciudadana para encontrar a más pirómanos. "No hay previsión, no se habilitan cortafuegos, no se limpia el monte, y así el fuego es imparable", denuncian varios vecinos. Asturias lleva dos días convertida en un verdadero infierno.

El viento sur y la seca han actuado como acelerantes y han provocado que los incendios, iniciados en su mayoría el miércoles en el interior, se hayan extendido tanto hacia el Sur como hacia la costa, arrasándolo todo a su paso. Poco han podido hacer los más de 600 efectivos movilizados para combatir el fuego, pese a su esfuerzo. "El milagro es que no haya habido pérdida de vidas humanas", señaló "a pie de incendio" un concejal. Ojalá llueva pronto. Se anuncian tormentas para mañana. Ese es el deseo para frenar el desastre.

El fuego ha destruido casas, hórreos y cuadras. Y las autoridades han aconsejado a los vecinos de cinco pueblos de Valdés que se confinen en sus viviendas y a la población, que no utilice las carreteras. Barbón, que se desplazó a Navelgas para estar al tanto de las labores de extinción, envió un mensaje contundente: "Asturias no arde, la están quemando".