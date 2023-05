Doctor en medicina y cirugía con la calificación sobresaliente cum laude y especialista en obstetricia y ginecología, el Dr. Miguel A. Barber se ha convertido en un referente en el cuidado de la salud de la mujer en todas las etapas de su vida. Experto también en medicina estética y proaging, enfocado en el bienestar integral de la mujer, el especialista cuenta con un máster en técnicas avanzadas estéticas y láser, así como otros posgrados en mastología y laserlipólisis. Dedicado a la ginecología estética y regenerativa desde 2012, es uno de los pioneros de esta especialidad en nuestro país, además de ser formador oficial en técnicas láser de Fotona. El Dr. Miguel A. Barber, quien ha trabajado tanto en la sanidad pública como privada, fundó la Clínica Baren en 2004, un centro de vanguardia en el cuidado de la mujer en la provincia de Las Palmas, que recientemente se ha incorporado al Hospital Vithas Las Palmas, pasando a llamarse Vithas Clínica Baren.

Tras más de dos décadas trabajando de manera independiente y haber fundado su propia clínica, ¿cuál ha sido el principal motivo para unirse al grupo Vithas?

Cuando se presentó la oportunidad de incorporar la Clínica Baren al grupo Vithas no lo pensamos dos veces. Se nos brindaba la posibilidad de unirnos al grupo hospitalario de referencia en la sanidad privada de nuestro país. Esto permitía a Clínica Baren dar un salto tanto cuantitativo como cualitativo y seguir creciendo en calidad y servicios al paciente. Estamos francamente ilusionados con esta unión que incrementa la estrecha relación que tradicionalmente hemos tenido con el Hospital Vithas Las Palmas.

Una unidad de reproducción humana asistida a la vanguardia tecnológica y con profesionales en formación permanente

Respecto a equipamiento tecnológico, recursos médicos y cartera servicios, ¿qué aporta la incorporación de la Clínica Baren al Hospital Vithas La Palmas?

En Clínica Baren éramos conocidos tanto por nuestro equipamiento en dispositivos de primer nivel como por nuestras instalaciones. La inversión económica que hemos realizado en los últimos años ha sido realmente tremenda. Hoy en día no existe una oferta tecnológica ni de servicios en obstetricia y ginecología con tantos recursos en toda Canarias, que ahora forman parte de Vithas. Pero si de algo estoy orgulloso es dos unidades en concreto: la unidad de reproducción humana asistida y la de ginecología estética y regenerativa. También me gustaría destacar el servicio de ecografía de alta definición y diagnóstico prenatal que va a permitir una mejor atención prenatal a las pacientes gestantes. La incorporación de estos servicios a los ya existentes en el Hospital Vithas Las Palmas, que es el único hospital de la sanidad privada canaria que cuenta con un servicio materno-infantil con UCI neonatal, hará que sigamos ofreciendo un servicio personalizado y de calidad a todas las mujeres a lo largo de todas las etapas de su vida. De hecho, entre los cerca de 30 hospitales y centros asistenciales más relevantes del archipiélago canario (tanto públicos como privados), solo tres pueden ofrecer un servicio multidisciplinar de altísimo nivel dedicado al cuidado de la mujer, entre los que por supuesto está el Hospital Vithas Las Palmas.

Hasta ahora ha mantenido unos altos niveles de atención y satisfacción como especialista en la hasta ahora conocida como Clínica Baren, convirtiéndose en unos de los profesionales más solicitados en las Islas. En su opinión, ¿qué es lo que las pacientes más valoran cuando acuden a su consulta?

En Clínica Baren hemos atendido a más de 37.000 pacientes estos últimos 20 años. Una cifra que demuestra nuestro irrefutable éxito. Esto ha sido posible debido a un arduo trabajo de todo el equipo que componía la clínica y ahora forman parte del Hospital Vithas Las Palmas. Médicos, enfermeras, biólogos y, sobre todo, el equipo de gerencia y administración (Luchy, Loli, Carmen y Viky) que han trabajado a diario, con una disponibilidad prácticamente permanente, y una cartera de servicios exclusiva para ofrecer el servicio más personalizado a todos los pacientes.

Con cerca de 60.000 bebés nacidos en Vithas Las Palmas a lo largo de su historia y dada su estrecha relación con este centro hospitalario desde hace décadas, ¿cuántos bebés ha ayudado a venir al mundo?

La verdad es que es algo muy difícil de concretar. Admito que desconozco la cifra exacta, pero sí que le puedo confirmar que en el último año fueron más de 380 nacimientos que, de hecho, los atendí en el Hospital Vithas Las Palmas. Como bien ha dicho, son más de 20 años ayudando a mamás a traer sus niños al mundo en este centro hospitalario. Así que haga usted mismo el cálculo y la cifra asciende a cerca de 8.000 bebés aproximadamente.

Como experto en el cuidado de la mujer, ¿qué avances médico-quirúrgicos han contribuido a mejorar su bienestar tras el embarazo?

Tanto el embarazo como el parto son, sin duda, uno de los momentos más bonitos en la vida de la mujer. Cosa que puedo asegurar, no solo por llevar más de 20 años dedicado a esta especialidad, sino también por haber sido padre de cinco hijos. Sin embargo, hay que aceptar que a la largo ambos procesos, tanto el embarazo como el parto, se pueden desencadenar problemas en el cuerpo de la paciente. Dentro los muchos tratamientos que hemos sido pioneros en incorporar se encuentran los de recuperación, tanto funcional como estética tras el parto. Vithas Clínica Baren es el único centro que dispone de la novedosa silla de recuperación funcional postparto Tesla-Care, que trata el dolor perineal postparto, problemas de suelo pélvico o la incontinencia urinaria… provocados tras el parto. Un servicio que, igual que el dispositivo Fotona SP Dinamys, permite un tratamiento de la incontinencia urinaria y defectos del suelo pélvico. Una alternativa no invasiva a la cirugía convencional. Asimismo, dentro de los servicios de recuperación tras el parto ofrecemos tratamientos para la eliminación de estrías gravídicas, de varices o la reconstrucción abdominal postparto. Cabe decir que, en el año 2020, la Clínica Baren fue el primer centro en proponer un tratamiento no invasivo para los defectos del suelo pélvico combinando láser y electromagnetismo a nivel mundial, de tal forma que hace unos días tuve el privilegio de ser designado para realizar la formación sobre láser y electromagnetismo en la nueva unidad de láser y ginecología estética del Instituto de la mujer Dexeus en Barcelona.

Entre las subespecialidades médicas que ofrecía en Clínica Baren, y que ahora forman parte del servicio de obstetricia y ginecología del hospital Vithas Las Palmas, está la unidad de reproducción humana asistida. ¿Cuál es el tipo de paciente que acude a esta consulta y qué inquietudes le suelen plantear?

Dirigida por la Dra. Idoya Eguiluz, la unidad de reproducción humana asistida cuenta con los últimos avances en esta disciplina que hoy en día está en creciente proceso de mejoría para convertirse en una de las mejores del archipiélago canario. Ofrecemos tratamientos de fertilidad a todas aquellas parejas con alteraciones de la función reproductiva, así como otros casos personales en los que sea necesario recurrir a tratamientos de reproducción asistida para lograr el embarazo, tales como la maternidad compartida o las familias monoparentales. En los últimos dos años, hemos ayudamos a más de 300 mujeres a conseguir el sueño de ser madre. No solo las hemos apoyado en el difícil proceso de conseguir el embarazo, sino que después las hemos acompañado durante su control y seguimiento. Hemos estado con ellas en el día más importante de sus vidas: el momento del parto. Lo cierto es que me siento muy orgulloso al decir que somos el único centro de Las Palmas que hace un seguimiento tan completo duran- te todo el proceso de la maternidad, desde la gestación hasta el posparto.

¿Cuáles son los tratamientos más revolucionarios que lleva a cabo en esta unidad?

Como he comentado varias veces ya, en los últimos años no hemos parado de incorporar nuevos dispositivos, nuevas técnicas y, en definitiva, incrementar nuestra cartera de servicios. Esto ha sido la base de nuestro éxito, que ahora forma parte de Vithas Las Palmas. La unidad de reproducción humana asistida no ha sido una excepción. Si bien fue la última unidad en incorporarse a Vithas Clínica Baren, desde el minuto uno hemos ido aumentando la oferta asistencial y mejorando nuestro rendimiento. Como tratamientos habría que destacar: la fecundación in vitro, la inseminación artificial y la ovodonación. Asimismo, de un tiempo atrás, estamos apostando muy fuerte en concienciar a la población sobre la necesidad de la congelación ovocitaria y la preservación de la fertilidad, para aquellas mujeres que desean diferir el momento de ser madres. Pronto la incorporación de un novedoso sistema láser nos ayudará a diagnosticar problemas en los embriones antes de implantarlos a la madre, lo que nos ayudará mejorar nuestros resultados.

Tratamientos médicos y quirúrgicos para mejorar la apariencia estética del sistema reproductivo de la mujer

Sin embargo, su especialidad médica, no sólo se centra en el cuidado de la mujer durante todas las etapas de la maternidad. En este sentido, hablando de avances médico y quirúrgicos ginecoestéticos, ¿es posible tratar la atrofia y sequedad vaginal? ¿Es propia de la menopausia o puede aparecer a cualquier otra edad?

Realmente creo que la especialidad de obstetricia y ginecología ha evolucionado. El ginecólogo ya no es simplemente el especialista que asiste a los partos. El ginecólogo es el médico de la mujer. Tal y como yo lo veo, lo es durante todas las etapas de la vida de la mujer. Primero para la ginecología: revisiones, planificación familiar y asesoramiento reproductivo. Posteriormente, para a ayudarla durante el embarazo y el parto. Es cierto que ahí terminaba, antiguamente, la función del ginecólogo. No obstante, en la actualidad, existen otras funciones que desempeñamos como la recuperación corporal tras los embarazos y el parto, así como el asesoramiento y aplicación de tratamientos regenerativos y estéticos para una mejora en su calidad de vida. Por último, para responder a su pregunta sobre atrofia y sequedad vaginal, cabe destacar que el ginecólogo también ayuda y asesora a la mujer durante la madurez y la entrada en al climaterio. La esperanza de vida de la mujer ha ido en aumento y la sociedad actual exige una mejor calidad de vida. Tratamientos proaging y antienvejecimiento ayudan con la prolongación de una vida sexual plena más allá de la entrada en la menopausia, cuando habitualmente aparece la atrofia y sequedad vaginal. Sin embargo, hay algunos casos en los que debuta en mujeres más jóvenes, en concreto tras el parto o por el uso de anticonceptivos orales. Además, me gustaría destacar que Vithas Clínica Baren es el único centro acreditado para la terapia sottopelle en las Is- las, donde aplicamos el novedoso tratamiento con hormonas bioidénticas para terminar con los síntomas derivados de la menopausia y el envejecimiento.