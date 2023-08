Moral Quirós, investigador: "Este camino de predecir enfermedades con algoritmos se está iniciando y va a dar mucho de sí"

Pedro Moral Quirós (Pola de Siero, 1983) es el codirector del estudio que acaba de publicar la revista 'Nature Genetics' y que muestra otras estrategias para enfocar la prevención del cáncer. En concreto, de algunos tipos de cáncer sanguíneo. Explica Moral Quirós que el estudio es fruto de una colaboración "que empezó cuando estuve trabajando, en una estancia postdoctoral que duró tres años, en el Instituto Snager, en Cambridge, bajo la supervisión del profesor George Vassiliou. Y más en concreto es una continuación del trabajo del año pasado que publicamos sobre las causas genéticas de la hematopoyesis clonal". En ese trabajo, dice, también participaba Clea Bárcena, que se incorporó recientemente a la Universidad de Oviedo. De ahí que la mayor parte del trabajo se haya desarrollado entre Cambridge y la Finba (Fundación para la Investigación yla Investigación Biosanitaria del Principado).

¿Qué implica esta aplicación que han desarrollado?

Implica conocer la enfermedad mucho antes. Digamos que esta herramienta permite predecir si vas a tener una leucemia mieloide aguda o algún tipo de cánceres o tumores de sangre similares antes de tiempo.

¿Cómo la explicaría? ¿Y qué tiene que hacer el paciente?

Hemos creado un algoritmo que requiere de cierta información. En concreto la información que le introducimos es la edad y el sexo del paciente, así como ciertos parámetros sanguíneos que se obtienen de un simple análisis, y también las mutaciones que tienen en su ADN. El análisis es muy rutinario y lo único que sería un poco más técnico es el análisis las mutaciones. Esto no se hace rutinariamente, sino que se hace solo en diagnósticos genéticos. Se basa en la secuenciación de ciertos números de genes, un número reducido que se sabe que están asociados al cáncer y en este caso a leucemias. En unos pocos países ya se están empezando a hacer en ciertos casos.

¿En qué casos se haría ese análisis?

Pues a lo mejor en pacientes con unas alteraciones en parámetros sanguíneos que sugieran que pudieran tener algún tipo de leucemia. A esa persona se le puede hacer un análisis de su adn a través de una muestra de sangre, se pone en el algoritmo que creamos y el algoritmo podrá decir si de aquí a 5-10 años tienes una probabilidad del 50% del 70% o del 90% de desarrollar una leucemia mieloide. No hablamos de una herramienta para hacer un cribado a toda la población. Todavía no estamos en ese punto y el coste-beneficio no merecería la pena. Pero en pacientes con alguna sospecha de alteración en la sangre por algún tipo de leucemia sí que estaría indicado.

¿Y ante una predicción de riesgo, qué pasaría con el paciente?

Este es un programa que predice y lo que implica para la persona implicada es que se le pueda hacer un seguimiento más constante. Y todo sabemos que es muy distinto tratar a alguien desde un estadío inicial de un tumor que cuando llega al médido con una leucemia desarrollada largo tiempo. Como cualquier tipo de tumor, cuanto antes se coja, mejor será.

¿Estamos ante una nueva estrategia de la acción médica?

Cada vez están apareciendo más sistemas y modelos para predecir cierto tipo de enfermedades, y sobre todo tumores donde está implicada la secuenciación del ADN y la revisión de genes mutados. Porque hay casos de tumores en los que se puede predecir. Es un camino que se está iniciando y va a dar mucho de si, podría decirse que es presente y futuro.