LA PROVINCIA refuerza su servicio informativo en su canal de WhatsApp, una nueva función de la aplicación de mensajería instantánea con la que los usuarios recibirán antes que nadie las noticias más destacadas.

Los lectores interesados en recibir las novedades informativas en su teléfono móvil a través de WhatsApp pueden inscribirse de forma completamente gratuita pinchando aquí desde el móvil. Si tienes dudas o no te sale, sigue los pasos que te indicamos a continuación.

Cómo darte de ALTA en el canal de WhatsApp de LA PROVINCIA en dos pasos

1. Partimos de la base de que ya tienes la aplicación WhatsApp descargada en tu móvil. Si no es así, descárgatela. Incluso si la tienes y hace tiempo que no la actualizas, te conviene actualizarla a la última versión, para que te incluya todas las novedades. La operación de descarga o actualización la puedes hacer desde Google play si tu dispositivo es Android o de la App Store si tienes un iPhone.

2. Con la última versión de la aplicación instalada en tu móvil, pincha en este enlace que te llevará a tu WhatsApp. Se te abrirá una página de chat con un mensaje de bienvenida o bien con la última publicación del canal. En la parte superior de la pantalla de tu móvil deberá aparecer una leyenda de Seguir. Pincha sobre ella para estar al tanto de todo lo que ocurre en Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias y en el resto del mundo. Te mostrará una campana para activar o desactivar las notificaciones. Si las activas, la aplicación te avisará cada vez que enviemos un mensaje al canal.

Solo lo importante

En LA PROVINCIA queremos que estés más y mejor informado y por ello, solo te enviaremos noticias relevantes y de interés. Salvo acontecimientos que así lo requieran, durante el día recibirás al menos dos alertas concretas para que estés completamente informado de todo lo que ocurre en tu ciudad.

Justo al lado de la campana, tienes tres puntos. Si pinchas en ellos verás varias opciones de menú. La primera es Información del canal, que te dirá quiénes somos. La segunda es compartir, por si deseas enviar a tus amistades un enlace para que se suscriban a nuestro canal. Si haces esto, muchas gracias de antemano. También tienes las opciones de Reportar y de Dejar de seguir, si no te gustamos.

Debes saber que el canal de WhatsApp de LA PROVINCIA te ofrece privacidad para tu perfil y tu número de teléfono. No eres visible para otros seguidores y ni el administrador del canal no puede ver tu número de teléfono completo a no ser que te tenga entre sus contactos. Como se trata de un número corporativo, el WhatsApp de LA PROVINCIA no tiene ningún contacto. Lo que sí se puede ver es tu nombre de perfil y, en función de tu configuración de privacidad, tu foto.

En cualquier caso, el canal de WhatsApp de LA PROVINCIA no es un medio invasivo, con lo que no vas a recibir mensajes en tu chat de la aplicación por muchas noticias que mandemos. Esto quiere decir que no verás nuestras noticias si no vas expresamente a buscarlas en el espacio que WhatsApp tiene dedicado a los canales.

Querrás saber dónde está este espacio de consulta de los canales. Sigue las instrucciones y te lo detallamos.

Novedades

Tu aplicación de WhatsApp tiene varias opciones de navegación, que se muestran de forma diferente si usas un teléfono Android o un iPhone. Siguiendo el orden de izquierda a derecha en un Samsung, el menú muestra Comunidad, Chats, Novedades y Llamadas. Otros Android pueden tener alterado este orden y mostrar: Chats, Novedades, Comunidades y Llamadas. En iPhone, el orden es Novedades, Llamadas, Comunidades, Chats y Configuración.

Sea cual sea tu teléfono y el orden en que presente el menú de WhatsApp, ve a Novedades para ver los canales. En Novedades, navegando en scroll encuentras en la parte superior los Estados. A continuación están los Canales, donde aparecerán aquellos a los que te suscribas.

Desde esta zona, también puedes activar suscripciones a canales y buscar canales que no se te muestren pulsando sobre el + que hay junto a la palabra Canales. Todavía no hay muchos canales en WhatsApp, porque es una opción que Meta ha activado este mes de septiembre y está en plena expansión por todo el mundo.

El teléfono móvil es ya uno de los medios más usados por los ciudadanos para conocer de manera rápida lo que ocurre en su entorno, por lo que con esta iniciativa LA PROVINCIA suma un nuevo canal para comunicarse con sus lectores y acercarles más si cabe la información más destacada de Canarias y del resto del mundo.