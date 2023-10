Con el auge de internet, las aplicaciones de mensajería y las redes sociales, las noticias falsas o fake news son una preocupación creciente en la era digital. Uno de los mayores temores al utilizar estas tecnologías modernas son los bulos o intentos de estafa que se propagan rápidamente a través de imágenes y mensajes compartidos, evocando la época de las cadenas de correo electrónico de los años 2000. Muchos de estos bulos están diseñados para estafar a las personas, como los supuestos mensajes del banco que alertan sobre pagos pendientes o descubiertos, mientras que otros tienen como único objetivo sembrar el caos entre la población.

Un ejemplo notorio de estos bulos ocurrió durante el atentado de Barcelona en 2017, cuando apareció un mensaje de WhatsApp que se compartió masivamente en grupos advirtiendo que España entraba en nivel de alerta terrorista 5, el más alto, indicando un inminente atentado. Ahora, la Policía ha alertado que este bulo ha vuelto a circular en las redes.

El mensaje viral, redactado con una ortografía dudosa, informa que el Cuerpo Nacional de Policía se encuentra en nivel de alerta terrorista 5, señalando un "atentado inminente". Además, se insta a evitar el transporte público y lugares de interés. Para aparentar autenticidad, se afirma que la información proviene de un amigo dentro del Cuerpo Nacional de Policía, específicamente del Grupo Especial de Operaciones (G.E.O), la unidad de élite de la Policía Nacional fundada en 1977, siguiendo el modelo del grupo antiterrorista alemán GSG-9.

El mensaje falso también incluye detalles supuestamente actuales, como la anulación de vacaciones por parte del Cuerpo Nacional de Policía, su desplazamiento a Madrid y la vigilancia en aeropuertos y estaciones de tren. Además, se mencionan varias ciudades españolas que, según el mensaje, estarían en peligro, instando a los receptores a compartir la información con sus familiares.

La Policía Nacional ha advertido sobre la circulación de este bulo, recordando a la población que no lo difunda y que confíe únicamente en fuentes oficiales. Actualmente, España se encuentra en nivel 4 de 5 en la escala de alerta terrorista, un nivel considerado alto. Este nivel se estableció tras los atentados terroristas en Francia en 2015 y no ha sido modificado desde entonces. A pesar de esto, esta semana, el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, se reunió con las fuerzas de seguridad en una Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista y decidió implementar medidas de seguridad adicionales, aunque no elevó el nivel de alerta.