Medicina gana 15 alumnos: ‘Macht Point’ en Ciencias de la Salud

En la película Match Point, Woody Allen utiliza la metáfora de la pelota de tenis que golpea la red, la diferencia entre ganar o perder dependiendo de en qué campo caiga esta, para hablar de la presencia del azar en momentos decisivos de la vida. Así han debido de sentirse los 15 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que, gracias a la decisión de ampliar de 135 a 150 las plazas del grado de Medicina este curso, han podido entrar en el último momento a la carrera por la que tanto han luchado, y de la que se habían quedado fuera hasta hace unas semanas a falta de una décima en la nota obtenida tras la EBAU.

Es el caso de Víctor Pentón del Toro, quien llevaba desde el curso pasado intentando acceder al grado de Medicina. «Ha sido una suerte que ampliaran esas 15 plazas, porque el año pasado no conseguí la nota y me matriculé en Fisioterapia ya que me convalidaban muchas asignaturas de las que iba a cursar, las aprobé y volví a repetir la EBAU este año, las materias opcionales de Biología y Química para sacar más nota, pero no conseguí superar la nota de corte que era 12,9 y yo tenía un 12,85».

Asegura que fue una decepción volver a quedarse fuera, pero se matriculó en segundo de Fisioterapia para seguir cursando asignaturas que le pudieran convalidar más adelante en Medicina, porque nunca pensó en tirar la toalla en su empeño de ser médico. «Al tercer día de clases en Fisioterapia, de repente me llegó un mensaje de que había entrado en Medicina, no me lo creía, me quedé en shock, lo había logrado», señala el joven de Las Palmas de GranCanaria, que siempre ha tenido clara su vocación, quizás, influenciado por el ejemplo de su padre, que es médico. Tras el primer año de Fisioterapia, le convalidan cinco asignaturas , con lo cual da por bien empleado el esfuerzo en su camino a Medicina. «Ahora el objetivo es ir curso a curso y disfrutar de la carrera que siempre he querido hacer».

A Fátima Sosa, natural de Gáldar, la noticia de que entraba en Medicina la cogió en casa, tras una jornada de clases en Enfermería, titulación que había iniciado hacía dos semanas, al quedarse a una décima de la nota para acceder a Medicina. «Había oído que estaban llamando a algunas compañeras por el aumento de plazas, pero yo ya había perdido las esperanzas. Empecé en Enfermería con la idea de cursar el primer curso y volver a presentarme a la EBAU para subir la nota el próximo año. Pero cuando llegué a casa y vi el correo en el que me decían que entraba en Medicina, fue súper emocionante, me abracé a mi madre y empecé a llorar, porque era algo que siempre había querido hacer». Hija de enfermera, desde pequeña entró en contacto con el ámbito sanitario, «y además me veía todas las series que existían de médicos y enfermeros, así que lo mío es vocación pura y dura». De hecho, barajó la idea de irse a otra Universidad, «pero no me veía todavía preparada para alejarme de mi familia y al final opté por matricularme en Enfermería».

A diferencia de Víctor, que prefiere ir paso a paso antes de decantarse por una especialización, Fátima tiene claro que le gustaría dedicarse a la Neurocirugía, aunque es consciente de que el camino que le queda por delante es largo. «Lo importante es que ya estoy dentro, y mi madre me ha visto cumplir un sueño, desde chiquitita volvía loca a mi familia diciéndoles que quería ser médico».

«Un gran logro»

Dara Castellano, de Las Palmas de Gran Canaria, se quedó a 0,08 de la nota de corte de Medicina, lo que le supuso un bajón, tras haber trabajado tanto durante los dos años de Bachillerato para acceder a dichos estudios. «El hecho de finalmente haber podido entrar, gracias a que aumentaron esas 15 plazas significa un gran logro, ya que desde que empecé bachillerato llevo trabajando un montón y esforzándome para conseguirlo. Al principio, me vine muy abajo, y cuando me comunicaron que entraba fue muy emocionante, por fin tanto esfuerzo había valido la pena».

En un primer momento, Dara se matriculó en el grado de Enfermería, porque consideraba era la carrera que más se parecía a Medicina. «Empecé a ir a clase con la mente abierta, de forma que si me gustaba Enfermería me quedaba allí, y si no, iba a repetir la EBAU, para intentar subir la nota. Pero un día estaba en la Universidad esperando para entrar a una clase y me llamaron para decir que accedía a Medicina, me quedé en shock, lo primero que hice fue llamar a mi madre».

También fue una sorpresa para Sara Fernández, que se quedó este año a menos de una décima para entrar en Medicina y, aunque en un primer momento se planteó ir a otra Universidad, finalmente decidió matricularse en Fisioterapia en la ULPGC para no perder el año y el próximo curso volver a intentarlo. «Gracias a que ampliaron las plazas he podido empezar este año, porque si algo he tenido claro siempre es que Medicina es mi vocación. Fue una gran sorpresa entrar, de hecho ya tenía asumido que iba a ser un año difícil, así que muy guay», apuntó la joven de Las Palmas de Gran Canaria.

Los cuatro, junto con Victoria Déniz y Adriana Oregui, fueron recibidos la pasada semana por el rector Lluis Serra Majem, y el vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad, David Sánchez, en la sede institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Serra les comentó la decisión de aumentar las 15 plazas, pasando de 135 a 150, gracias al apoyo y financiación del Ministerio de Sanidad, de forma que este curso la ULPGC recibe en las aulas de Medicina a 137 estudiantes de la provincia de Las Palmas, seis de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y siete del resto de España. Entre los últimos 15 estudiantes que han tenido la posibilidad de acceder, figuran 11 de Las Palmas y cuatro de Santa Cruz de Tenerife.

En el caso de la ULPGC, el Ministerio anunció que transferirá el próximo mes de noviembre en torno a 714.000 euros, que se destinarán a los fondos de la Facultad de Ciencias de la Salud para sufragar todas aquellas actuaciones prioritarias que desde el propio centro se comunique a la Gerencia de la institución universitaria.