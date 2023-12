Fundación DISA sigue trabajando junto a la Fundación Querer con el fin de ofrecer a profesionales de diferentes especialidades formación complementaria. Tras el éxito de sus jornadas sobre comunicación y aprendizaje, destinadas principalmente al sector de la enseñanza, en esta ocasión han celebrado las I Jornadas de Neuropediatría, pensadas para profesionales sanitarios y sociosanitarios principalmente.

Sara Mateos, directora de la Fundación DISA, y Laura Plaza y Eugenia Arribas, responsable de Innovación y Formación y responsable de Proyectos Científicos de la Fundación Querer, respectivamente, han sido las encargadas de dar la bienvenida a los asistentes, abriendo no solo un espacio de aprendizaje, también un espacio de debate y de experiencias compartidas.

Durante la mañana del sábado, las jornadas se dividieron en tres sesiones. La primera de la mano de la médica especialista en Pediatría y Neuropediatría, la Dra. María José Mas, que puso sobre la mesa las diferentes etapas del neurodesarrollo y la correlación con la exploración neurológica, explicando cómo las redes neuronales se conectan, equilibran y sincronizan para adaptarse al entorno, y cómo se van construyendo y entretejiendo durante los primeros años de vida con el fin de dar respuesta a las oportunidades que ofrece el medio. Además, ha querido hacer hincapié en la importancia de los estímulos en las edades más tempranas, donde el aprendizaje es continuo, y la necesidad de adaptarse a las necesidades de cada etapa.

La Dra. Noelia Marrero, también especialista en Pediatría y Neuropediatría, se centró en los aspectos neurofisiológicos y clínicos del sueño infantil, un proceso biológico esencial y dinámico que influye significativamente en el crecimiento y salud de los niños y niñas. El tema se ha abordado poniendo especial atención en características fisiológicas del sueño, diferentes patologías y las estrategias clínicas, ya que el 30% de los menores de 5 años padecen algún problema relacionado con el sueño, siendo este una pieza fundamental en diferentes esferas del desarrollo físico e intelectual ya que la fase REM consolida el aprendizaje, la memoria y la atención desde que nacemos.

Para hablar de la importancia de la genética en el diagnóstico y medicación requerida para el tratamiento y la identificación de alteraciones genéticas, Fundación DISA y Fundación Querer contaron con el Dr. Pablo Daniel Lapunzina, coordinador del Instituto de Genértica Médica y Molecular (INGEMM) del idiPaz y director científico de CIBERER. Lapunzina expuso una visión profunda de la importancia de la secuenciación de exomas en la genética médica y la relevancia de los exomas en la identificación de alteraciones genéticas, proporcionando de esta manera una contribución a la medicina de precisión y mejorando la atención médica en Pediatría.

El cierre matinal corrió a cargo de la Dra. Iria Teresa Rodríguez y su sesión sobre los diferentes estados mentales de alto riesgo, concretamente aquellos estados predisponentes a padecer una enfermedad mental grave. Esta médico especialista en Psiquiatría infanto-juvenil, compartió con los asistentes diferentes estrategias de abordaje, de identificación y la importancia del entorno y el trabajo para ayudar a los pacientes, llegando a aportar una capacidad protectora desde los ámbitos familiares y de atención temprana ya que “existe un 80% de pacientes intantiles/juveniles que sin seguimiento ni abordaje integral recaen en los primeros 5 años”.

La tarde estuvo compuesta por tres sesiones más que trataron temas como el Déficit de Atención e Hiperactividad, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y un tema muy destacado en los últimos tiempos: las redes sociales y las pantallas en la infancia y la adolescencia, impartidas, respectivamente, por Noelia Moreno, María José Mas e Iria Teresa Rodríguez.

Para un diagnóstico preciso de TDAH se considera muy importante un enfoque integral y multidisciplinar en la evaluación, diagnóstico, tratamiento y especialmente en el seguimiento desde los servicios de atención primaria, lo que permitirá la adaptación real a las necesidades concretas de cada paciente: “La genética es la mayor causa para desarrollar TDAH, pero se ven implicados muchos factores ambientales que lo agravan”.

En el caso del TEA, un trastorno del neurodesarrollo que destaca por una desviación del desarrollo esperado para la edad real de la persona, La Dra. Mas ha hecho hincapié en que no debemos buscar las causas concretas porque estas no siempre pueden ser determinadas, ya que esto no debe retrasar el diagnóstico y mucho menos el tratamiento de los síntomas.

El tema de moda en todos los foros relacionados con la infancia no podía faltar en estar jornadas tratado desde un punto de vista profesional psiquiátrico. La Dra. Rodríguez ha explicado a los presentes los factores más atractivos de las redes sociales para los menores. Además, ha puesto sobre la mesa los peligros más evidentes de estas tecnologías como el ciberbullying, juegos patológicos, exposición de datos personales y el contacto con desconocidos.