La Red Feminista de Gran Canaria llama a movilizarse «contra el freno a la igualdad»

Un año más, la Red Feminista de Gran Canaria llama a tomar las calles este viernes 8 de marzo (8M), Día Internacional de las Mujeres, para movilizar a la ciudadanía «contra el machismo y el freno a los avances en igualdad». Así lo anunciaron sus representantes ayer en el acto de presentación de esta nueva edición del 8M, que la red articula bajo el lema Juntas: más fuertes, más lejos, para reivindicar la importancia de la unión feminista, tal como puso de manifiesto el movimiento global #SeAcabó el pasado 2023 como condena a la agresión sexual perpetrada por el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso en la final del Mundial.

«Con este lema queremos transmitir la necesidad de la unidad en la lucha, porque estos últimos meses hemos visto cómo las mujeres unidas somos capaces de cambiar el mundo», expuso Nayra Marrero, una de las portavoces de la Red Feminista de Gran Canaria. «Así pasó en el mundo del futbol: Jenni Hermoso no hubiera conseguido nada sola, pero el #SeAcabó fue un movimiento colectivo y de unión, porque somos las mujeres juntas las que podemos hacer que las leyes de igualdad se consoliden», insistió, a lo que añadió que «ya tenemos un marco normativo, pero realmente no hay un cambio cultural». «Muchos hombres no quieren entender nuestras reclamaciones y todavía no tenemos una igualdad legal real, y es en eso donde el trabajo unido de todas las mujeres y de todo el colectivo feminista tiene todavía mucho por avanzar, porque nos encontramos en un momento de retrocesos y cuestionamientos de derechos fundamentales», subrayó.

Recorrido

La manifestación en Las Palmas de Gran Canaria partirá a las 19.00 horas desde el parque San Telmo y recorrerá las calles hasta culminar en la plaza de Santa Ana, donde se leerá el manifiesto del 8M y se otorgarán los tradicionales premios y antipremios de la Red Feminista de Gran Canaria.

Sus portavoces animan a la movilización en un 2024 marcado por las recientes denuncias por supuesto acoso y abuso sexual de numerosas mujeres en el sector del cine español, que en el caso de Canarias señaló al cineasta grancanario Armando Ravelo, así como por la amenaza a los derechos fundamentales de las mujeres auspiciada por los movimientos de ultraderecha.

«Esperamos y deseamos que la ciudadanía responda, como en años anteriores, y que cada vez haya más concienciación feminista, porque estamos sufriendo retrocesos, así que esperamos y deseamos que la participación sea incluso más elevada que en años anteriores», apuntó Estefanía Medina, otra de las portavoces, quien también manifestó su preocupación por un creciente comportamiento machista «entre las nuevas juventudes». «Nuestro objetivo es que ninguna mujer vuelva a sentirse sola jamás, que inundemos las calles y nuestras vidas con mareas de sororidad y nos protejamos unas a otras», reivindica la red.

En cuanto a los premios y antipremios de este 8M, el premio Simone de Beavoir ha recaído en Amparo Delgado García, asesora jurídica en el servicio de prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás desde hace más de 20 años, mientras que el premio Berta Cáceres 2024 es para las mujeres futbolistas que con su sororidad cambiaron la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Este último se concede «no solo por haber conseguido ser campeonas de la Copa del Mundo por primera vez en su historia, sino porque su trabajo, juntas, ha supuesto un mayor reconocimiento por parte de la sociedad hacia el fútbol femenino y el deporte femenino en general. Con este reconocimiento pretendemos poner el foco en que hay muchos espacios aún por conquistar, no solo en el ámbito deportivo y que la forma de llegar más lejos es precisamente esa: uniéndonos». Por último, los estropajo de esparto, brillo y verguilla que se entregan a quienes ponen los citados frenos a la lucha por la igualdad, «los conoceremos esa misma noche», avanzan desde la red.