Sandra Yépez: «Las madres que no pueden dar el pecho crean el mismo vínculo con el bebé»

¿Qué es la insuficiencia del tejido glandular?

Se trata de una condición que hace que las mujeres produzcan una escasa cantidad de leche materna. Este trastorno es fruto de la baja presencia de tejido glandular, que es el responsable de producir la leche, por lo que resulta insuficiente para alimentar al bebé.

¿Existen diferentes niveles?

En realidad, esta alteración no está estipulada por niveles y no contamos con una clasificación.

¿Es posible revertir el problema?

Desafortunadamente, no. Sin embargo, podemos ayudar a las mujeres que padecen deficiencia del tejido glandular a través del acompañamiento y el asesoramiento. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de madres que se entregan muchísimo a la causa, pero que no son capaces de producir la leche suficiente. Esta situación les genera mucha frustración, pues no es algo que dependa de ellas, y además no existe un tratamiento para abordarla.

¿Cómo afecta a la salud mental de las mujeres?

De forma muy negativa. De hecho, suelen sentir muchísima culpabilidad. Tanto es así, que llegan a pensar que han fallado como madres. Además, es frecuente que experimenten una intensa sensación de tristeza y desesperación. Y es que son muchas las mujeres que sueñan con poder darle el pecho a su bebé desde el primer momento que saben que están embarazadas, pero a pesar de recibir apoyo, corregirles todos los factores que puedan estar causando la escasa producción y esforzarse al máximo, no consiguen resultados. Por otro lado, hay que decir que es una patología muy difícil de diagnosticar. Esta circunstancia hace que se encuentren con situaciones en las que algunas personas les digan que no están haciendo las cosas bien, un hecho que solo contribuye a aumentar su nivel de frustración.

«Lo más importante es que entiendan que no es una situación que dependa de ellas y la acepten»

Comenta que el diagnóstico de este trastorno es muy complicado. ¿Cómo se puede detectar?

No existe una prueba diagnóstica precisa. Ahora bien, hay muchos signos de alarma que nos pueden llevar a pensar que estamos ante un caso de insuficiencia del tejido glandular. Generalmente, las afectadas tienen los pechos pequeños, asimétricos y separados. Tanto en el embarazo como en el posparto han experimentado muy pocos cambios en los senos y suelen tener los pezones anatómicamente desviados hacia arriba o hacia abajo. Todas estas características físicas nos pueden ayudar a sospechar de una insuficiencia de tejido glandular en aquellas progenitoras que producen una escasa cantidad de leche materna. No obstante, aclaro que el hecho de tener estas características no quiere decir que la madre vaya a padecer este trastorno, y que el diagnóstico siempre estará basado en una evaluación conjunta de signos clínicos, acompañado de la escasa producción de leche. Por desgracia, estamos ante una patología poco conocida y poco estudiada. Entre sus posibles causas, podría mencionar algunas como la posibilidad de ser el resultado de irregularidades hormonales o trastornos endocrinos. Sin duda, necesitamos darle visibilidad y ampliar los campos de investigación.

¿Cómo debe ser el acompañamiento profesional de estas mujeres?

Lo más importante es que ellas entiendan que es una situación que no depende de ellas y que la acepten. También es fundamental hacerles ver que están haciendo las cosas bien, animarlas y enseñarles que existen otras alternativas para alimentar a los bebés. Lo cierto es que estas mujeres pueden darle la leche a sus hijos mediante un biberón, un relactador o una jeringa, en la misma posición que se adopta a la hora de dar el pecho. Esto fomenta el apego, y más aún si potencian el contacto piel con piel. Si siguen estos consejos, podrán crear el mismo v con su hijo que las mujeres lactantes.

«Podemos ayudar a las mujeres a través del asesoramiento y el acompañamiento»

¿En esta tarea solo están implicadas las matronas?

No, las matronas desempeñan un papel muy destacado, pero el acompañamiento puede realizarlo cualquier profesional que lo desee y esté formado. Hablo de enfermeras sin especialidad, pediatras, ginecólogos y médicos de Atención Primaria.

¿Qué suplementos necesitan estos niños?

En primer lugar, quiero dejar claro que es importante que los niños aprovechen la poca leche que puede producir la madre. Sin embargo, para que se sacien, será necesario complementar la alimentación con leche de fórmula. Si con el tiempo necesitan otro suplemento, deberá pautarlo un pediatra.

